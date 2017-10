The Rolling Stones sacará a la venta el disco "On Air" el 1 de diciembre

09/10/2017 -

The Rolling Stones sacará a la venta el 1 de diciembre su nuevo álbum recopilatorio, "On Air", en el que se recogen grabaciones de radio poco escuchadas de los inicios de la banda.

El disco cuenta con 32 temas, entre los cuales hay ocho que nunca han sido editados por la banda y su primer single, "Come on", que ya está a la venta en formatos digitales, según un comunicado de Unversal.

El álbum contiene siete temas que se estrenaron en las ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, además de canciones que nunca aparecieron en singles o en álbumes.

Durante los sesenta, la banda visitaba con frecuencia los estudios de la BBC, donde a menudo interpretaban melodías nuevas, algo que les permitía mostrar con integridad su destreza como mejor grupo de blues británico, abarrotando clubes y salas noche tras noche. Entre las canciones seleccionadas también hay tomas de originales de los Stones firmadas por Jagger/Richards como (I Can’t Get No) Satisfaction, The Last Time y The Spider And The Fly, que ofrecen al oyente un nostálgico viaje al pasado.