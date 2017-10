Serrat recibió un título de Honoris Causa

09/10/2017 -

El cantante catalán Joan Manuel Serrat se confesó "muy complacido de que valoren la canción popular", al recibir el título Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en el teatro La Comedia de Rosario.

"Estoy muy complacido de que valoren esta parcela de la poesía, que es la canción popular", enfatizó el cantautor de 73 años ante un auditorio colmado.

"Me hace feliz pensar que con mi trabajo he podido ayudar al aprendizaje de otros. Hace más de 50 años que escribo canciones y que dejo por escrito mis pensamientos", consignó.

"Nano" se mostró agradecido y emocionado al haber recibido la distinción y dijo despertando risas en el auditorio: "De los varios doctorados que me han sido concedidos a lo largo de mi vida, es curioso que ninguno haya sido de la Facultad de Agrimensura, de la cual salí número uno de mi promoción. Ni a pesar de eso...".

"Por encima de todos méritos que se han enumerado, esta distinción es el fruto de algo tan simple y preciado como el amor, el cariño. Así lo entiendo y lo agradezco", señaló. "Si para algo vale la pena la vida, es para querer y ser querido. Eso es lo que mueve mis pasos. A lo largo de mi vida no he tenido intención de hacer otra cosa que tratar de que me quieran. Que me quiera la gente que yo quiero, naturalmente. Los demás, el resto es el resto", dijo, con una sonrisa buscando la complicidad del auditorio que respondió con una catarata de risas y aplausos.

A su vez, recordó su amistad con el escritor e historietista rosarino, "El negro" Roberto Fontanarrosa sobre el que sostuvo: "El Negro es un rosarino universal. Ahora, en ausencia, pero saben que se les puede aparecer en cualquier momento".

"El Negro es un gestador de humanidades. Fuego al que todos quisieran arrimar sus sardinas. Nombrándole a él nombro a mis buenos amigos presentes y ausentes. Porque a todos nos representaba el Negro y todos se sentían bien representado por él. Todos presumimos de él y nadie es tan querido como él porque nadie es tan de todos. Nadie es tan nuestro", agregó.

Serrat cerró el acto interpretando la canción "Aquellas pequeñas cosas".