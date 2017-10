Un taxista aceptó la sexualidad de su hija por Julieta Nair Calvo

09/10/2017 -

El trabajo de Julieta Nair Calvo (28) en la telenovela "Las Estrellas" traspasó la pantalla. La visibilidad de su amor de ficción con otra mujer hizo que se transformen algunas historias familiares.

Así lo dejó entrever en el ciclo radial "Agarrate Catalina", adonde contó la tierna anécdota que vivió con un taxista, a quien le costaba aceptar la sexualidad de su hija y, gracias al amor de Flor (Violeta Urtizberea) y Jazmín (Julieta Nair Calvo), la situación cambió.

"Hace poco me subí a un taxi y el señor que manejaba me reconoció de la novela y me dijo: "‘Vos sabés que tengo una hija que es como lo que vos actuás en la novela’. No se animaba a decirme que era gay. Entonces yo me dije: ‘A este hombre lo tengo que ayudar’. Y le dije es ‘gay’. Y me dice ‘sí, pero a mí me cuesta porque yo imaginaba otra cosa para ella’’, relató Julieta.

Luego, agregó: "Entonces, le pregunté: ‘¿Vos la amás?. Y él me dice que es lo que más ama en la vida. Ahí le digo que si a ella eso es lo que la hace feliz por qué no le da la libertad de poder ser feliz. ‘¿Sabés qué feliz que sería si vos la aceptas como es?’, le dije. Y él se emocionó. Cuando llegamos a destino, me dijo: ‘Gracias, tenés razón, yo quiero que mi hija sea feliz y la tengo que aceptar como es’... Quizás algo cambió en él después de esa charla... Estas cosas yo las siento como un premio", concluyó Calvo.