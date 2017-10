El "Puma" Goity y Callejón no quieren hijos

09/10/2017 -

Ambos han pasado por la experiencia de ser padres, él de la mano de Bautista (16) y Valentín (11), y ella con la pequeña Giovanna (dos). Por eso, para Gabriel "Puma" Goity (56) y María Fernanda Callejón (51) la temática de Casados Sin Hijos (Somos childfree), la obra que protagonizan en el Multiteatro, parece encontrarse en las antípodas de su concepción de la vida, sobre todo para alguien que luchó tanto por ser mamá como ella.

"Es una historia que toca un tema bastante tabú, que todavía no abrió mucho en nuestra sociedad, y que estaría bueno que así sea. El teatro también está un poco para eso, para ayudar a pensar, a reflexionar, más allá de que la risa está autorizada, porque está abordado desde el humor", describió María Fernanda, para luego profundizar en el tema.

"Existe todo un movimiento (de matrimonios que no quieren tener hijos). Yo no lo sabía hasta que me llamaron para hacer esta obra. Sí estaba al tanto de que existía en otros lugares del mundo, pero no aquí en la Argentina, donde parece ser que alcanza a más de 600 mil personas", agregó Fernanda.

Por su parte, el "Puma" Goity señaló: "Se trata de una pareja que conmueve mucho. Conozco algunos casos de gente cercana a la que no les interesa para nada el tema de tener hijos, y los puedo entender perfectamente"..

Y adelantó: "Lo que tiene de nuevo esta pieza es que esta pareja se ama, y a pesar de estar enamorados hay grandes conflictos. El conflicto no tiene que venir necesariamente de la falta de amor, sino que también habiendo mucho amor puede haber crisis".

"En la vida pasan cosas que a veces escapan hasta de nuestros pactos. Son, entre comillas, accidentes o imponderables que ocurren en una pareja que está profundamente enamorada. Y ahí empiezan a desatarse un montón de situaciones", aportó Fernanda, quien ha sabido tener casos cercanos de gente que seguía esta filosofía.

"No voy a dar nombre, pero me pasó con una compañera con la que hablábamos mucho de eso, y yo respetaba mucho su posición. Un día vino y me dijo: ‘Estoy embarazada y es lo más maravilloso que me pasó en la vida’. Todo depende también de la etapa de tu vida que estés transitando, y también desde ese punto de vista, es respetable", afirmó la actriz, quien se mostró feliz de poder encarnar con Flor, su personaje, "una cosa que es lo más lejano" a su presente como madre.

"Acá el protagonismo es de la obra, uno está al servicio de una obra: qué es lo mejor para la obra, no qué es lo mejor para mí" , cerró el "Puma", con Callejón asintiendo a su lado.