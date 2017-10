"Tití" Fernández se quebró al recordar a su hija: "No quiero que la gente se olvide que algún día existió"

09/10/2017 -

El relato de "Tití" Fernández emocionó a todos en "PH, podemos hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff, por Telefé. El periodista recordó con voz quebrada a su hija Soledad, fallecida en un accidente automovilístico en las rutas de Brasil durante el último Mundial de fútbol.

"Para mí tragedia es el 2 de julio de 2014, es la tragedia de mi vida. Ahora no me es difícil hablar. Todos los dos de cada mes pongo un tweet con el hashtag nunca te vamos a olvidar. Era una pendeja bárbara, y quiero que la gente sepa lo que era. Fue muy solidaria, una fenómena y no quiero que la gente se olvide que algún día existió", dijo entre lágrimas.

"A partir de lo de Sole empecé a tener un millón de amigos, tipos que son anónimos, a los que no les conocés la cara, pero que ya te los metés en el corazón porque te ayudan a vivir", contó.

"Yo tengo la suerte de tener dos o tres laburos, viajar, pero mi mujer, Norita, no viaja, está en casa. Desde el 2 de julio de 2014 ella va día por medio al cementerio a hablar con Sole. Los amigos que más frecuenta Nora son los guardianes del cementerio, la señora que le vende las flores, que nos invitó al bautismo del nieto y fuimos. Fijate como nos terminó cambiando la vida", agregó.

"Fue una tragedia: el traslado, el reconocimiento del cuerpo... Todas las noches me despierto y se me viene la película a la cabeza de cómo me entero. Lo peor que te puede pasar es tener que reconocer a tu hija. A mí me hace bien hablar porque quiero que la gente sepa lo que era: extraordinaria, llena de vida... le iba a ir muy bien en la vida porque era inteligente y era muy amiga de sus amigos", completó "Tití", emocionado.