Laurita quiere entrevistar a Cristina Kirchner

Todo empezó en la pista del "Bailando por un sueño" para Laurita Fernández (25), que deslumbró con su físico escultural y una simpatía que trasciende la pantalla. Después saltó a las tapas de revistas por sus resonantes romances, fue panelista y ahora también conductora. Ya nadie sabe cuál será su próximo paso y, a juzgar por sus últimas declaraciones, podría ser, por qué no, el periodismo político.

En una entrevista de radio, la bailarina lanzó un desafío y especuló con la posibilidad de "entrevistar a alguien tan importante como Cristina Kirchner". Sí, de las pistas de Show Match a un tenso mano a mano con una expresidenta.

"Reconozco que tendría que estudiar mucho para hacer las preguntas, pero yo iría por otro lado, más como mujer, como chica, hasta como una hija", explicó a radio La Once Diez. "Me gustaría entrevistarla para hacer algo distinto y que se vea algo distinto también", siguió.

Si bien aclaró que, hasta el momento, en el programa de radio en el que trabaja (Vale 95.1) "no hay nada acordado" para entrevistar a Cristina, Laurita dijo que no descarta nada.

"Yo estudié mucho sobre otras formas de hacer periodismo cuando era más chica, cubríamos exposiciones de universidades en La Rural, yo creo que me sirvió mucho, aunque nunca me imaginé que iba a hacer periodismo profesionalmente", contó.

Todos saben dónde empezó la carrera de Laurita. Al parecer, nadie sabe dónde terminará. ¿Aceptará Cristina la entrevista con la bailarina?

Vida sentimental

Tras el último verano que marcó el final de la relación entre Fede Bal (28) y Laurita Fernández (26), la pareja decidió encarar el Bailando 2017 poniendo sus energías en el trabajo y lo que los apasiona hacer. Sin embargo, el certamen los acercó y logró que los jóvenes decidan apostar nuevamente al amor.

Fue por eso que la pregunta que le hizo Catalina Dlugi, en La Once Diez, no tardó en llegar: "¿Tuvo que ver el baile y la pasión que tienen con el baile para que finalmente cedieras a estar con Fede?", indagó.

Sincera, ella respondió sin tapujos: "Y sí, tuvo que ver mucho. Yo creo que si no nos hubiésemos visto más en la vida, hoy estaríamos cada uno por su camino y por lados diferentes. El baile, el estar cerca, el compartir algo que yo amo hacer, el roce, vernos 4 ó 5 horas por día y él que la remó... creo que tuvo mucho que ver".

Por otro lado, se refirió a cómo seguirá el vínculo tras finalizar el programa que conduce Marcelo Tinelli: "Tendremos más tiempo para compartir. El tema es que seguramente Fede se irá a hacer temporada a Carlos Paz y yo me quedaré a hacer Combate y radio. Entonces tengo mi verano pautado acá en Buenos Aires", contó.

Y agregó: "¿Cómo nos vamos a ver? Estamos en esas charlas. Cuando él defina qué va a hacer, me encantaría que haga temporada en Buenos Aires, pero igual lo voy a apoyar y a acompañar en lo que decida. Espero que la temporada que viene no sea igual a la anterior porque ahí si que no hay más oportunidades ni Bailando, no hay más nada", cerró, poniéndole los puntos a su novio.