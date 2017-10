Cuál es la clave para hacer goles en Quito

Hoy 18:52 -

Juan Ignacio Dinenno, delantero y jugador del Deportivo Cuenca, habló con la prensa argentina y le dio un consejo a los delanteros de la Selección: “Pateen al arco, porque el recorrido del balón complica mucho al arquero en la altura”.

Te recomendamos: "Olímpico retrasó su partido por el encuentro de Argentina en Ecuador "

El futbolista surgido en las inferiores de Racing sabe de lo que habla: tiene 15 tantos convertidos en la liga local y está a solo uno del máximo goleador, Jonatan Álvez, del Barcelona de Guayaquil.

“No se genera fatiga muscular, pero cuesta encontrar el aire después de las jugadas. Eso es verdad y se siente. Acá la pelota vuela; no solo por arriba, por abajo también. Es un tiempo más rápido”, aseguró el ex Temperley y Aldosivi.