CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Octubre 2017
A LAS 20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ECUADOR - ARGENTINA
Por El Liberal
Hoy 22:33 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN MARTES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
19.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
20.10 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ECUADOR - ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.00 GOLPE AL CORAZÓN
02.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. NUEVA CHICAGO
17.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
17.30 ARABESC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 EL PODIO
20.00 ANIMALANDIA
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.31 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
07.00 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS
08.30 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!
10.02 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
10.30 SUPERCAN
12.07 GREMLINS
14.10 EL HIJO DE LA MÁSCARA
15.58 CRIATURAS NOCTURNAS
18.00 ACADEMIA DE VAMPIROS
19.56 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
22.00 INFRAMUNDO EL DESPERTAR
23.38 LOS MUCHACHOS PERDIDOS
TCM
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF
10.38 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
12.34 LA LAGUNA AZUL
14.36 LLAMARADA
17.08 INFIERNO ROJO
19.07 TERRENO SALVAJE
21.00 LA PISTOLA DESNUDA
22.36 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
TNT
06.00 LA PELÍCULA DE STITCH
07.44 MAL EJEMPLO
09.35 LOS BOXTROLLS
11.25 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
13.12 RÁPIDOS Y FURIOSOS
15.12 VALIENTE
16.56 LA FAMILIA DEL FUTURO
18.39 WALL-E
20.30 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
22.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
23.30 EL MAESTRO
00.30 MALÉFICA
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
07.12 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
09.49 AL ROJO VIVO
11.52 AUTOPISTA MORTAL
13.35 FURIA SALVAJE
15.24 60 SEGUNDOS
17.38 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA
20.15 ZOO
21.05 ZOO
22.00 EL ACOSO DE LA BESTIA
CINECANAL
09.00 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE
11.25 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
13.20 ACE VENTURA. UN LOCO EN ÁFRICA
15.25 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
17.30 A CONFIRMAR
20.25 LA ERA DE HIELO
22.00 ZOOLANDER 2
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+ HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES, PROYECTARÁ “LE SAMOURAØ”, CON ALAIN DELON.
CINE RENZI
(BESARES 151)
+ HOY AL 11/10, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN, DOLORES FONZI Y ERICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.
TEATRO 25 DE MAYO
+ MARTES 10, A LAS 21, MÚSICOS Y BAILARINES DEL BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.
+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.
+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.
+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLORICO LATINOAMERICANO.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 25)
+ JUEVES 12, A LAS 22.30, CANCIONES A LA CARTA, CON TATIANA DÍAZ.
+ VIERNES 13, A LAS 23, NOCHE ROMÁNTICA CON AGUSTÍN ARGIBAY, QUIQUE VILLALBA (EN TECLADO) Y JUAN PAOLETTI (GUITARRA).
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 11/10 - 16:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 11/10 - 17:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 11/10 - 16:30 (Cast)
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 22:30 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/10 - 21:30 (Cast)
MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 11/10 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA APTA 18 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 - 22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65