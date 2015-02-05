CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Octubre 2017

A LAS 20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ECUADOR - ARGENTINA

Hoy 22:33 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN MARTES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

19.30 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

20.10 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

20.15 ELIMINATORIAS RUSIA 2018. ECUADOR - ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.00 GOLPE AL CORAZÓN

02.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 ELIMINATORIAS RUSIA 2018


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. NUEVA CHICAGO

17.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

17.30 ARABESC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 EL PODIO

20.00 ANIMALANDIA

20.30 PASIÓN POR EL TURF

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. SALTA (R)

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

06.31 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

07.00 LA LIGA DE LA JUSTICIA. DIOSES Y MONSTRUOS

08.30 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!

10.02 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

10.30 SUPERCAN

12.07 GREMLINS

14.10 EL HIJO DE LA MÁSCARA

15.58 CRIATURAS NOCTURNAS

18.00 ACADEMIA DE VAMPIROS

19.56 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

22.00 INFRAMUNDO EL DESPERTAR

23.38 LOS MUCHACHOS PERDIDOS


TCM

06.46 ALF

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF

10.38 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

12.34 LA LAGUNA AZUL

14.36 LLAMARADA

17.08 INFIERNO ROJO

19.07 TERRENO SALVAJE

21.00 LA PISTOLA DESNUDA

22.36 LAS AVENTURAS DE JIM WEST


TNT

06.00 LA PELÍCULA DE STITCH

07.44 MAL EJEMPLO

09.35 LOS BOXTROLLS

11.25 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

13.12 RÁPIDOS Y FURIOSOS

15.12 VALIENTE

16.56 LA FAMILIA DEL FUTURO

18.39 WALL-E

20.30 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

22.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

23.30 EL MAESTRO

00.30 MALÉFICA


SPACE

06.00 SPOILER ALERT

07.12 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

09.49 AL ROJO VIVO

11.52 AUTOPISTA MORTAL

13.35 FURIA SALVAJE

15.24 60 SEGUNDOS

17.38 NEED FOR SPEED - LA PELÍCULA

20.15 ZOO

21.05 ZOO

22.00 EL ACOSO DE LA BESTIA


CINECANAL

09.00 LOS OSOS DE LA MALA SUERTE

11.25 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

13.20 ACE VENTURA. UN LOCO EN ÁFRICA

15.25 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

17.30 A CONFIRMAR

20.25 LA ERA DE HIELO

22.00 ZOOLANDER 2


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+ HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIES, PROYECTARÁ “LE SAMOURAØ”, CON ALAIN DELON.

CINE RENZI

(BESARES 151)

+ HOY AL 11/10, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN, DOLORES FONZI Y ERICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.

TEATRO 25 DE MAYO

+ MARTES 10, A LAS 21, MÚSICOS Y BAILARINES DEL BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.

+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.

+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.

+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLORICO LATINOAMERICANO.

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 25)

+ JUEVES 12, A LAS 22.30, CANCIONES A LA CARTA, CON TATIANA DÍAZ.

+ VIERNES 13, A LAS 23, NOCHE ROMÁNTICA CON AGUSTÍN ARGIBAY, QUIQUE VILLALBA (EN TECLADO) Y JUAN PAOLETTI (GUITARRA).

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 11/10 - 16:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10- 19.15 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15 (subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 11/10 - 17:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 18:30 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 11/10 - 16:30 (Cast)

MADRE (2D):

DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 22:30 (Subt)

TITA 2D:

BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/10 - 21:30 (Cast)

MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 11/10 - 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MY LITTLE PONY: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BLADER RUNNER MAY 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA APTA 18 AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 - 22.40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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