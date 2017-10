FÚNEBRES | 10 de Octubre de 2017

Hoy 22:36 - FALLECIMIENTOS





- Silvina Teresita del Valle Santillán

- Exequiel Iván Reinoso

- Gladys Beatriz Frías de Santillán

- Nancy Lucila Quiroga (La Banda)

- María Esther Marnero de Llugdar

- Solana Neme de Salomón

- Helda Ceferina Macció (La Banda)

- María H. Hernández (Las Termas)

- Silvio Arcenio Rodríguez (La Banda)

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Ana M. Contreras de Campos, Javier y Maxi Campos, acompañan a Oscar, Albi y flia., Hugo y Flia., y demás familiares en este momento de dolor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Aurelia Juárez y Pedro Juárez con sus respectivas familias, participan con dolor su partida a Dios de su prima Margarita y piden oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus primas hermanas Rosi Muñoz, Martha Muñoz y Luis Palmeyro y su hijo Luis Adolfo participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Su prima Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijos Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morellini y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus primos Belindo Federico Campos y Mirta Campos de Vázquez, participan con profundo dolor su fallecmiento y elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin y que su alma descanse en paz por la misericordia de Dios.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus sobrinos Sonia Torri, Héctor Baraldo y sus hijos Luciana, Sacha y Martín, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Adita Flores, Olga Nazario y Kita Soriano participan el fallecimiento de la prima hermana de sus estimadas amigas Rosy, Marta y Silvia. Las acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa del Padre.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la prima hermana de Silvia. La saludan con abrazo fraterno en estos tristes momentos. Que descanse en paz.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con mucho cariño a su hija Albi.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Arq. Nazareno A. Sgoifo, su esposa Adela I. Pece e hijos acompañan en este triste momento a sus hijos Albi, Oscar y Hugo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Compañeros de la Unidad Operativa del IPVU de su hijo Hugo: Osvaldo, Tato, Ricardo, Juani, Omar y Graciela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Hugo Torri, Maria Ximena Beltrán y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Daniel y Bety, Hector, Marti y Diego, sus nietos y bisnietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su esposo José Ignacio Villalba; hijos Juanji, Carlitos; nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo nº 330, sala velatoria nº 2. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana pol. Ana Maria, Enrique Osvaldo, sus sobrinos Pilin y Lucrecia, sus hijos Joaquin, Victoria, Silvia y Maximo., Mariano y Cristina, sus hijos Sofia y Luisina., Sebastian y sus hijos Alma y Leon. parrticipan con profundo dolor su fallecimiento.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su hermana Tere, sus sobrinos, José, Toni, Rudi e hijos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Ciro Santillán y Sra., Hugo Rubén Santillán y flia., y Dr. Raúl Alberto Villalba y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. El Señor se nutre de almas buenas y hoy descansas en sus brazos. Lilia Navarro participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Libertad, sus hermanos Pequeña, Bety y María José, pido resignación para su familia. Ruego oraciones por su eterno descanso.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Siempre serás nuestra guía, ¡Una mujer Maravillosa!. Su hija Graciela, sus nietos Valentina, Jerónimo, Claudia y Mónica, su bisnieto Tobías y nietos políticos Agustín y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados e inhumados en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 9 hs.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus hijos Raúl, Enrique, Héctor y Silvia, Graciela, Juan y Gaby, Silvia y Walter, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en el Cementerio Parque de la Paz y seran sepultados hoy a las 9.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Sus hermanas Marcelina y Nelly Inés Marnero, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados y velados en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 9 hs. Vivirás por siempre en nuestros corazones

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus primos Lelia Gladys Rotondo, Oscar Gerardo Marcos, Mabelita, Nicolás y Zoie Sal Marcos, participan con gran dolor su fallecimiento de la muy querida Kika. Que Dios nuestro Señor la reciba en sus brazos y le de el descano eterno.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su hermana- hija (te voy a extrañar). Nelly Inés, sus hijos María Nelly, Roberto Luis y sobrina ahijada Marta Inés, sus sobrinos politicos Carlos Legarreta, Maria Isabel Maulú y Manuel Navarro, sus sobrinos nietos Santiago, Maria Paula, Maria Florencia Legarreta, Luciano, Emiliano y Esteban Escalada y Bruno Navarro participan con inmenso dolor tu partida a la Casa del Padre y que sus restos serán sepultados y velados en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 9 hs.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Querida Kika te despedimos con mucho dolor. Fuiste muy generosa con nosotros, te vamos a extrañar. Adriana Ragne y Maximiliano Rodriguez, acompañan a toda la flia. en este difícil momento. Ruegan una oración.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Darío García e Inés Westberg participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Damián y Mónica Estevez; sus hijos Francisco y Romina; Joaquín y Eliana; José y Marina; Gabi y Joel y Camila participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus hijos Victoria, Jacinta, Yolanda, Adivi, Jorge y María Marta; h. pol., nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su hermana política Noné y sus hijos Viviana, Oscar y José Eduardo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinas María Teresa Neme y Lusa Neme de Areal; sus sobrinos Verónica, Ana Gabriela, Andrea, Orlando Areal y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su sobrino Domingo Abdala y Sra. María Luisa Drube de Abdala y flia., lamentan participar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones. Ruegan por su descanso eterno.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Querida tía abuela, "El Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Su sobrina nieta Myriam Elizabeth Jerez, participa con profundo dolor su fallecimiento y espera que el Señor la reciba en su morada.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus sobrinos Elías Salomón y Nery Bossi, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Solana, ruegan oraciones en su memoria y quesus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su sobrino nieto Juan Alejandro Salomón, y sus bisnietos Bautista y Martina, participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela Solana y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus sobrinos nietos Esteban Elías Salomón, su esposa Valeria Bruno y sus bisnietos Iara, Jael y Naira, participan con profundo dolor eel fallecimiento de la abuela Solana, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Emilio Murad y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Jorge. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. María Angélica Campos, Mercedes Campos, Ernesto Méndez y Álvaro, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor, ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Los amigos de tu hijo Jorge del Bar La Shell, participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria. Jorge junto a vos en este difícil momento.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Querida tía Solana, el sol de toda la familia, te despedimos con todo cariño y dolor. Gracias por tanto tía Solana. Norma Neme de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Silvia Neme, Isabel Neme, Jorge Neme y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento y siempre te recordarán con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Adela Roldán, sus hijos Juan Carlos y Pascual con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

REINOSO, EXEQUIEL IVÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus padres Vanesa y Chule, sus hermanos Maximiliano, Rocío y Ximena; sus abuelos; sus tíos Dora y David; primos Milagros, Brenda, Lourdes, Alejandro y demás tíos y primos; sus amigos y compañeros de escuela y fútbol y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, SILVINA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus hermanos Juan, Noemi, Luis y Andrea, cuñados, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - Tel. 4219787.

SAYAGO, JOSÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Su esposa: Estela Ávila, sus hijos: Walter, Mariela, Fernanda, Héctor y Natalia, nietos y demás fliares. part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Te fuiste al cielo sin avisarme y me quedé sin entender porqué tuviste que irte. Te busco en el día, te busco en la noche y no te encuentro; la impotencia nos vuelve locos, vivimos en un continuo llanto de sufrimiento, solo quiero sentirte, tocarte, verte, pero sé que no estás y mi corazón no se resigna. Me haré a la idea que tu muerte no fue una despedida. Que descanses en paz. Sus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Santo Cristo, a las 20.30 hs, al cumplirse 1 año y cuatro meses de su partida.

YOCCA, TOMAS ANTONIO- ACUÑA DE YOCCA, GENOVEVA MONSERRAT- YOCCA, JORGE ENRIQUE- ARANDA DE YOCCA, BERTA MANUELA- YOCCA, ANTONIO HERIBERTO (POROTO)- YOCCA, ÁNGEL ELÍAS- YOCCA, AMADEO HUMBERTO (CHACHO)- YOCCA DE ARCE, VICTORIA DEL VALLE (GRINGA) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y esperan la resurreccion. "Felices son los de corazón puro, porque verán a Dios, en su regreso a la Casa Paterna..." Padres e hijos gozando de las mieles eternas del Paraiso Prometido" y quienes amamos sus recuerdos y sus memorias, hijos, esposo, hermanos, nietos, bisnietos, pediremos por el descanso en paz de sus almas, en el rezo de la Santa Misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral. Que descansen en paz.





MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su hija Amanda Graciela López, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus hijos Cacho, Milio, Beti, Chiquilin, Yoli, Mercedes, Miriam, Estela, Amanda y Aurora; h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardín del Sol. SERV. Mutual La Fraternidad - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Yoly López, su hijo politico Cacho Sanjurjo, participa con profundo dolor su fallecimiento de su amada madre. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su nieta Paola López, su nieto politico Gustavo Gerez, sus bisnietos Sophia y Martín, participan con profudo dolor su fallecimieto. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Veteranos de Estudiantes C-55 participan con gran dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro jugador y gran amigo "Bianchi" López.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Daniel, Sofia, Gabriel, Daniela y su bisnieto Thiago, despiden a la "Abita". Elva elevando una oracion por su eterno descanso en la paz del Señor.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Los ex-compañeros de su hija Miriam López, acompañan en su dolor a la familia y ruegan una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. La Dirección General de Patrimonio Cultiral y los compañeros de trabajo de su hija Yoli; Juan Pablo Touriño y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAROTTA, ELVIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su hija Mary, su hijo político Orlando, sus nietos Mariela y Mario, Cecilia, Nicolás y Emiliano, sus bisnietos: Santino y Valentin, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardín del Sol.

MAROTTA, ELVIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hermano Mario, su hermana política América, sus sobrinos Daniel, Raúl y Cacho y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

MAROTTA, ELVIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su hermano Lalo, su hermana política Vitu, sus sobrinos Walter, Selva y Sergio, sus sobrinas políticas Claudia y María, sus sobrinos nietos Maxi, Alejandra, Victoria, Alejandro, Virginia, Lucas y Maira, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, NANCY LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Dios te recibe con los brazos abiertos en tu nueva morada donde encontrarás la paz, el amor y la felicidad eterna". Sus hermanos Mimi, Pelu, Chicho, Loly y César; tus tios Guillermina, Raúl, Nilda y Ana Lizondo; primos y sobrinos, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria. Sus restos serán sepultados en la provincia de La Rioja.

QUIROGA, NANCY LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Fuiste una brisa fresca en nuestras vidas, te amamos,te disfrutamos, compartimos grandes momentos y serás esos recuerdos los que nos sostengan para seguir adelante. Dios cuídala como la cuidaríamos aquí, ámala igual que nosostros y dale la eterna felicidad". Sus tíos Raúl y Anita Lizondo; sus primos Adriana, Mariela y Carlos; sobrinos Iván y Tania, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en a su querida memoria. Sus restos serán sepultados en la provincia de La Rioja.

RODRÍGUEZ, SILVIO ARCENIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su esposa María Angélica Gorosito, sus hijos Alejandro, Ariel, sus nietos Antonela, Santiago, Maxi, Franco, Emilse, Leandro, h. polit. y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs. en cementerio Jardin del Sol. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S. A. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162 .Tel. 4219787.

ZALAZAR, DIVINA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Su hijos José Luis, su hija política Bárbara Loto, sus nietos José y Lorenzo Robles Loto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Margarita Hallak, sus hijos Mariel, Juan Daniel, su hija politica Marcela y flia, participan su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a su esposa Zulema, hijos Julio y Fernando y demás familiares ante irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su ex-compañera de trabajo del Colegio Nº 5 Trejo y Sanabria e Instituto de Formacion Nº 9 Esther Hallak e hijos Omar, Carlos, Victor y Luciana y sus respectivas flias, participan y acompañan en el dolor a su esposa Zulema e hijos Julio y Fernando y demás familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Arminda Mazzoleni de Valdez, sus hijos Lizzi, Mara, Anibal, Rene, Juanita y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Julio, rogando que descanse en paz su noble alma junto al Señor, acompañamos en el dolor a Zulema junto a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

HERNÁNDEZ, MARÍA H. (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan sus familiares y amigos. SERRA SERVICIOS SOCIALES S.R.L. Las Termas.

MUJICA, CARLOS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sus hijos Carlitos y Milvia y sus queridos nietos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya. Ruegan oraciones por su alma.

MUJICA, CARLOS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sus hermanos Pique y Betty, hnos políticos Susana y Mariano, sobrinos y demás familiares, participan inmensamente dolidos su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

MUJICA, CARLOS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Sus queridos amigos Leni Puentedura, esposa e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

PAJÓN, MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Personal docente, maestranza y comunidad educativa de la Escuela N° 68 de La Aurora participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de su director Héctor Pajón. Ruegan oraciones en su memoria.