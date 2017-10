Denuncian que un enfermero quiso abusar de una menor al colocarle una inyección

Fotos Habría acosado a la menor. INVESTIGACIÓN. La causa llegó ayer a mesa de entrada de la Fiscalía. En los próximos días se ordenarán medidas. Previous Next

10/10/2017 -

Una directora de escuela se presentó en la Oficina del Niño y el Adolescente de la Municipalidad de la Capital y denunció a un enfermero por acosar a su hija, intentar abusarla cuando se encontraba en su casa para colocarle una inyección.

La madre de la menor dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y contó que el detestable hecho se registró cerca de las 17 horas del viernes 6 de octubre. "Mi hija -de 16 años- estaba descompuesta, con fuertes dolores estomacales y por eso llamé al servicio de emergencia del cual soy socia. Cuando llegan (el médico y un enfermero) los llevo hasta la planta alta", donde estaba la víctima.

Continuando con su relato, la directora expresó que el galeno examinó a su hija y en un determinado momento le pidió que se retiraran. "Nos alejamos de la cama, él (por el médico) le da la orden que le coloque una inyección porque mi hija tenía un cuadro de gastritis nerviosa. Allí comienza a decirme que hable con mi hija, que está en una edad muy difícil y que su cuadro podría ser por alguna situación de angustia que haya vivido", expresó la mujer.

Según reveló la denunciante "nunca saqué los ojos de mi hija, mientras hablaba con el médico, el enfermero le colocaba la inyección". Mientras el acusado cumplía con las órdenes que le había dando el médico le pide a la dueña de casa pasar al baño.

Se fueron al baño

"Yo acompañé al médico a la plata baja y mientras él estaba en el baño mi hija baja llorando las escaleras y el enfermo por detrás. Ella estaba en una crisis de nervios y llanto que no podía hablar. El doctor sale del baño e intenta calmarla. La toma de los brazos y la hace sentar, pero ella todo el tiempo quería abrazarme", expresó la educadora.

Ante la grave crisis que atravesaba la menor, el acusado se acercó hasta la directora y "casi al oído" le preguntó si su hija le contaba todo a lo que la mujer respondió "sí". Allí el enfermero trató de tocar a la víctima para calmarla, pero ella rápidamente le sacó el brazo.

"Cuando el médico se da cuenta que ella no quería hablar porque estaban ellos, con señas me dice que se iban y me pide que hable con mi hija. La calmo, la subo otra vez a la pieza y le pido que me cuente lo que había pasado", sostuvo la mujer.

Confesión

La menor le reveló a su madre que el enfermero -tras colocarle la inyección- se "sentó en un extremo de la cama y le pidió el número de teléfono, le preguntaba a dónde iba a bailar con las amigas y si conocía Tucumán. Allí mi hija agarró su celular para hacer de cuenta que no le prestaba atención", expresó la madre de la víctima.

Según contó la entrevistada, el enfermero al ver que la menor hacía caso omiso a sus palabras, se acercó nuevamente y le dijo: "Mentile a tu mamá que vas a ir a la escuela y escapate, yo te voy a esperar en un lugar que me digas. En ese momento le sonó el celular por lo que mi hija aprovechó para sacarle una foto y salir corriendo de la habitación", indicó la docente.

Enterada del dramático episodio que le tocó a vivir a su hija, la docente se comunicó nuevamente con el servicio de emergencias para pedir el nombre del enfermero. "Llamé y nunca me lo quisieron dar. El sábado a las 9 de la mañana me planté allí hasta que hablé con un encargado que me dijo cómo se llamaba, le conté lo sucedido y les avisé que iba a hacer la denuncia", expresó.

La causa ya se encuentra en manos de la Justicia.