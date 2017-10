El ex ministro Cavallo advirtió por un ajuste después de las elecciones

10/10/2017 -

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que ve ‘muy orientado’ al Gobierno y recordó que muchos funcionarios trabajaron con él en el pasado, pero advirtió que debe hacer un ajuste después de estas elecciones legislativas ya que, ‘si lo posterga, le puede explotar en sus propias manos’.

En una entrevista con el diario El País, de Madrid, el ex titular del Banco Central dijo que envía cada mes un informe a ese organismo ahora dirigido por Federico Sturzenneger (su secretario de Política Económica en 2001): ‘Sé que lo leen’,

aseguró. Consultado sobre cómo ve al gobierno de Macri, Cavallo respondió: ‘Lo veo muy orientado. Argentina debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse, como hizo entre 2002 y 2015. Lo primero que hizo Macri fue anunciar que Argentina volvía al mundo. Ahora bien, Macri heredó desequilibrios enormes en la economía, de los cuales la población no era y no es consciente’.