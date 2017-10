Capurro: "Santiago tiene mucho para dar porque hay material"

Fotos VISITA. Santiago Capurro (centro) con el presidente de la Federación Santiagueña, Pablo Lucatelli, y entrenadores.

10/10/2017 -

Santiago Capurro fue entrenador del seleccionado femenino de hockey sobre césped Las Leonas y cuenta con una trayectoria importante no sólo como ex jugador sino que también hoy es palabra más que autorizada para hablar de esta disciplina que viene de ser campeona olímpica con Los Leones en los últimos juegos de Río de Janeiro, Brasil.

Ayer estuvo ofreciendo una charla en el Polideportivo Provincial donde muchos de los asistentes aprovecharon la oportunidad para preguntarles sobre la actividad que viene desarrollando en la actualidad y del momento que vive el hockey argentino.

También tuvo un diálogo con EL LIBERAL y entre otras cosas, destacó el trabajo que se viene haciendo en Santiago del Estero con la disciplina.

"Santiago está muy bien. Yo vine hace tres años y me llevé una muy buena impresión de las jugadoras, jugadores y sobre todo de la dirigencia que quiere crecer y tener chicas de elite. No tengo dudas de que está por el buen camino porque tiene mucho para dar en la provincia", expresó el ex entrenador de Las Leonas que ayer estuvo acompañado por el presidente de la Federación Santiagueña, Pablo Lucatelli.

Sobre la realidad de hoy en el país destacó: "Hoy estamos bien. Más allá de que Las Leonas no pudieron en los Juegos Olímpicos de Río alcanzar los resultados esperados, tenemos a Los Leones que fueron la excepción y lograron algo histórico para la Argentina con la medalla de oro. Obviamente que siempre hay que seguir con la línea del trabajo y tratar de superarse cada día".

No menos trascendentes fueron las apreciaciones del presidente de la Federación, Pablo Lucatelli.

"Hoy estamos dando otro paso más para el crecimiento del hockey en Santiago del Estero. Santiago Capurro es un hombre que demostró toda su capacidad y que puede ser últil para cualquier objetivo. Para la Federación, es un placer tenerlo en nuestra casa y que transmita todo lo que le viene aprendiendo en estas charlas que son muy importantes para el futuro de la actividad", afirmó Lucatelli que agradeció, además, al Gobierno de la provincia por el apoyo permanente y a la Subsecretaría de Deportes por prestar colaboración siempre.