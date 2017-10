Palacios Hurtado, el "santo" del gol

Fotos RACHA. El colombiano Wilson Palacios Hurtado cumple con goles, luego de que el entrenador, Gustavo Coleoni, le diera plena confianza a sus destrezas.

Las creencias religiosas y la fe en Dios inspira a millones de personas en todo el mundo en poder salir adelante ya sea en su vida privada como en las relaciones laborales. Sin dudas, Colombia es uno de los países con mayor cantidad de fieles católicos y el delantero de Central Córdoba, Wilson Palacios Hurtado, no es la excepción.

El goleador afirma que la fe es muy importante en su vida cotidiana y que cada conquista agradece a su Dios. Además, reveló aspectos poco conocidos, como su relación con el futbolista santiagueño Omar Pérez como también con Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors. Además, contó cómo es su vida en nuestro país y de su sueño de poder ascender con Central Córdoba a la B Nacional. "Poder marcar me llena de satisfacción y alegría, pero lo más importante es que el equipo saque los tres puntos para llegar al objetivo. Para todo jugador es una alegría poder marcar un gol, juegue en la posición que sea. Para nosotros, los delanteros, es nuestro trabajo hacerlos y convertir nos pone feliz", comenzó declarando Palacios Hurtado luego de sus dos goles en la victoria de Central Córdoba sobre Libertad. "De las cinco fechas, jugué cuatro y tuve la posibilidad de marcar tres goles. Al igual que (Leandro) Vella que también lleva la misma cantidad. Mati Zbrum marcó un doblete y entre los tres tenemos 8 goles más el "Burro" (Emanuel) Ortega que también marcó. Me da felicidad por él, porque es un chico que trabaja mucho. Éste es un equipo que se reparte el goleo", añadió.

Además, el ex Deportivo Cali de Colombia afirmó que el ascenso es el primordial objetivo y no lo toma como presión para no terminar frustrado.

"Lograr el ascenso es nuestro objetivo. No nos presionamos porque eso nos puede frustrar, pero sí es nuestro paso a seguir, es nuestra meta, pero hay que ir partido a partido. La gente nos trasmite la tristeza por el descenso".

Creencias

"La fe es muy importante en mi vida personal como en el fútbol. Con la fe nos movemos, el hecho acostarse a dormir y al otro día poder abrir los ojos, es un regalo que solo Dios nos brinda", explicó el jugador de 25 años, al referirse sobre sus creencias religiosas.

Además, explicó a que se debe su festejo característico en cada anotación.

"En cada festejo, señalo al cielo en agradecimiento a Dios, porque pasé por muchas cosas y en esta carrera me tocó superar todos los obstáculos y Él me ayudó mucho".

Como a la mayoría de las personas que se instalan en nuestra provincia, el afecto recibido es algo que Palacios Hurtado agradece.

"Me siento bien en esta ciudad. Es parecida a la mía (Palmira, ciudad distante 20 kilómetros de Cali), por el clima tropical. Santiago es una ciudad con habitantes muy amables que me recibieron bien. El jugador argentino es profesional y sobre todo buena persona. Me trataron de la mejor manera. Me siento como en casa", aseguró.

"Hoy estoy solo aquí. Mi familia está toda en Colombia. Mi llegada a la Argentina fue rápida, no me dio tiempo a organizar. Llevo un poco más de un mes aquí, pero espero poder acercar a mi familia", amplió. Palacios reveló que desde niño soñó con poder jugar en nuestro país y agradece a Central Córdoba por esta oportunidad.

"Uno de mis sueños es triunfar en el fútbol argentino. Quiero lograrlo en el club que hoy me da la oportunidad de jugar y de que mi familia esté bien", culminó el delantero recalcando sus intenciones.