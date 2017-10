Velada internacional en el Coliseo de La Banda

Fotos NIVEL. El festival de boxeo tendrá a varios comprovincianos en el ring.

10/10/2017 -

El estadio Coliseo de La Banda será escenario el 20 de octubre de un gran festival boxístico internacional y que tendrá como plato fuerte el combate entre el estadounidense Louis Rose y el jujeño Iván Ibáñez en la categoría hasta 79,300 kg. En semifondo de 6 asaltos, Tomás Reinoso de Buenos Aires vs. Pablo Pastor (Salta); Hugo Roldán (Sgo.) vs. Pablo Monzón (Santa Fe); Cristian Coria (Sgo.) vs. Ricardo Arano (Bs. As.); Will Talk Totheguys de EE.UU. vs. Juan Ledesma (Bs. As.); Ming Freemam (EE.UU.) vs. Marcos Villafañes (Tuc.).

Asistirán a la velada representantes de la empresa que promociona los acontecimientos deportivos del ex campeón del mundo de los pesados, Mike Tyson. "Ellos estarán por Santiago por ahí del 14 de octubre", dijo Diego Díaz Gallardo, campeón de los medianos de la FMB, quien tiene un contrato con la empresa de EE.UU. por lo que está muy vinculado con todos los proyectos a concretar de cara al futuro, entre ellos el de evaluar algunos púgiles para probar suerte en EE.UU.