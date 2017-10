Un hombre asesinó a su ex pareja y luego se entregó en la Policía

Fotos INVESTIGACIÓN. Peritos de la División Homicidios de la policía catamarqueña trabajaron en el lugar.

Un hombre fue detenido después de asesinar a su ex pareja en una vivienda de la localidad catamarqueña de Sumalao. El hecho conmocionó a los vecinos del barrio Don Francisco, donde Silvina Herrera vivía con sus tres hijos. El acusado había afirmado que "si no era de él, no sería de nadie".

Según fuentes policiales, Hugo Castaño fue hasta la casa de la mujer, la estranguló y luego se llevó a los niños a la casa de un familiar. Posteriormente, se presentó en la comisaría de la ciudad de San Isidro y confesó el crimen.

La madre de la víctima afirmó que su hija le había dicho que el femicida le manifestó que "si no estaba con él no iba a estar con nadie".

El hecho se registró en horas de la madrugada. La víctima tenía 29 años y fue sorprendida por el atacante que irrumpió sigilosamente en la vivienda.