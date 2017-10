Piden a Puigdemont que no declare la independencia

Fotos DIRIGENTE. Pidió "tender puentes" en lugar de "dinamitarlos"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió al presidente catalán, Carles Puigdemont, que no declare la independencia de forma unilateral porque "dinamitará puentes", tras afirmar que el referéndum de secesión del 1/10 "no es un aval" para romper con España, pero puede servir para abrir un diálogo.

La dirigente de izquierda afirmó que Cataluña y España están ante la crisis institucional "más grave desde la restauración de la democracia" y que, tras las manifestaciones de distinto signo de las últimas semanas, es necesario dar una "salida política inclusiva" a lo ocurrido.

El referéndum del 1/10 "representa un antes y un después y marca el agotamiento del modelo autonómico", añadió Colau, quien tras denunciar la "brutalidad policial" de aquel día, instó al presidente Puigdemont a "no precipitarse" porque "no podemos poner en peligro la cohesión social". Según la alcaldesa de Barcelona, "los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para proclamar la independencia", pero sí pueden servir para el diálogo. "Es la hora de construir puentes, no de dinamitarlos", advirtió al líder secesionista.

La dirigente también interpeló al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, con el que admitió que tiene muchas diferencias, y le demandó que "no aplique el artículo 155 de la Constitución, que revierta la intervención en la autonomía catalana, y retire los efectivos policiales desplegados de forma extraordinaria en Cataluña".