Fijan indagatorias en la causa por encubrimiento del atentado de la Amia

Fotos CASO. Cristina Kirchner fue apuntada primero por Nisman como la principal responsable del encubrimiento.

10/10/2017 -

El juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria a Cristina Kirchner , Héctor Timerman y otros trece imputados por Alberto Nisman en la denuncia por supuesto encubrimiento a Irán en la causa Amia que presentó cuatro días antes de morir.

El primero en declarar será el ex canciller Héctor Timerman y la ronda concluirá con la declaración de la exmandataria Cristina Kirchner.

Está citado por su rol de canciller y según la Justicia, encabezó una serie de reuniones que permitió conocer las negociaciones informales del Memorando de Entendimiento que se formalizaron a finales del año 2012.

Fernando Esteche está citado para el 18 de octubre a las 12. Ex líder de la agrupación Quebracho, "mantuvo siempre una postura favorable a los intereses iraníes". Jorge Alejandro Khalil, está citado para el 18 de octubre a las 9. Ramón Allan Héctor Bogado, está citado para el 18 de octubre a las 10:30.

Luego siguen, el santiagueño Eduardo Zuaín, ex vicecanciller lo hará el 19 de octubre a las 11; Luciano Tantoclement, ex funcionario de Cancillería (20 de octubre a las 9; José Alberto Mercado, ex asistente de Timerman, lo hará el 20 de octubre a las 11; Alberto D’Alotto, ex vicecanciller, lo hará el 23 de octubre a las 9; Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica, lo hará el 23 de octubre a las 11; Oscar Parrilli, ex secretario General de la Presidencia, lo hará el 24 de octubre a las 9; Juan Martín Mena, ex funcionario, lo hará el 24 de octubre a las 11; Angelina María Esther Abbona, ex procuradora del Tesoro, lo hará el 25 de octubre a las 9; Andrés Larroque, jefe de La Cámpora, lo hará el 25 de 2017 a las 11 y Cristina Kirchner, ex presidenta, lo hará el 26 de octubre a las 10