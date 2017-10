10/10/2017 -

Jesse Gordon Spencer, tal su verdadero nombre, fue nominado a la categoría de "Actor más popular" de los Premios Logie en 1998 y 1999 por la serie Neighbours. Además recibió una nominación en 2005 como Actor revelación en los Teen Choice Awards por la serie House. En mayo de 2006, recibió el premio "Golden Boomerang" de Australians in Film, por su rol en House, junto con Jacinda Barrett, James Wan y Leigh Whannell. En 2007, la revista People lo nombró uno de los "100 hombres más atractivos". También recibió el premio Mejor Interpretación de Reparto en una serie de drama" en los premios 2009 del Sindicato de Actores. Comenzó su carrera en la actuación en la obra The King and I en el State Theatre en 1991. Al año siguiente participó en la obra Winnie the Pooh presentada en el Alexander Theatre y en 1993 intervino en Scrooge en el Princess Theatre. Ese mismo año apareció en Time Trax (Warner Brothers) como un joven extraterrestre.