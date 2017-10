Los zombies "atacarán" de nuevo en las calles de Santiago

10/10/2017 -

Este sábado 28, desde las 20, desde Adatise (Libertad Nº 175), se realizará la 7ª Marcha Zombie (y otros monstruos) de Santiago del Estero. Se trata de un desfile por las calles céntricas de la ciudad que agrupará a los admiradores del género del terror, quienes asistirán caracterizados para la ocasión.

-Por qué realizan la Marcha Zombie?

-Es una celebración del terror como la parte, la arista del género fantástico más popular. Hay personas que, por desinformación, creen que leer un comic de superhéroes o ver un filme de fantasía es algo exclusivo para niños. Pero lo más probable es que esas mismas personas no tengan ningún tapujo en ver y disfrutar una película o una novela de horror. El terror es el aspecto del género fantástico que más alcance tiene en nuestra sociedad.

-¿Por qué realizarla en Santiago del Estero?

-Porque Santiago del Estero no es ajeno a la llegada, a la influencia del terror como vehículo narrativo. No es casual que los cines locales tengan una casi permanente oferta del género en cartelera, que la historieta más vendida en nuestra provincia sea "The Walking Dead" o que las librerías renueven de forma frecuente su stock de novelas sobre la temática. A una gran franja de santiagueños les gusta, disfrutan de las historias de miedo. Y es un gusto multigeneracional. Eso queda en evidencia por el tinte familiar que nuestra marcha tiene. Hay muchísimos niños, abuelos, padres que se acercan a desfilar. Somos de hecho la actividad de este tipo con mayor amplitud de edad del país. La mayoría de la gente entendió de qué se trata la Marcha Zombie (y otros monstruos) de Santiago del Estero. Que no hay nada "malvado" detrás de ella. Más bien todo lo contrario.

-¿Es una celebración de Halloween?

-No. Como se decía con anterioridad, es una celebración del terror como parte del género fantástico. La organización no está en contra de la celebración de Halloween, pero nunca pensó a la marcha con ese fin.

-¿Entonces por qué siempre se realiza en fechas cercanas a Halloween? -Por marketing, y publicidad gratuita. Es una época del año donde el tema del terror está más presente que nunca. Está en los medios, en el imaginario colectivo. Es un momento propicio para una actividad así. Halloween sirve a la Marcha, no al revés.

-¿Por qué la nueva edición se denomina Marcha Zombie (y otros monstruos) de Santiago del Estero? ¿Por qué otros monstruos?

-En los relatos de terror es más frecuente que nos topemos con hordas de zombies que con huestes de almamulas o momias invadiendo una ciudad. El zombie es sinónimo de multitud de monstruos. Idóneo como emblema de una marcha. Por eso el nombre original. El presente año se agrega "otros monstruos" porque desde siempre hubo otros personajes terroríficos participando. "La Mujer de Blanco", "El Loco de la Motosierra", "Freddy", "Suegras" (en serio, hubo señoras que asistieron caracterizadas de "suegras"), el "Perro Familiar", "Momias" y "Vampiros" y un largo etcétera. Y se quería validar a esos otros personajes. Además se cree que es una buena oportunidad para que aquellos que lo deseen puedan dar mayor protagonismo a los terrores autóctonos. Queremos ver más monstruos oriundos de estos pagos.