Lalo Mir hace turismo y "locuras" por Instagram en su año sabático

Fotos Lalo dejó la radio por tiempo indeterminado. Se dio el gusto de viajar por Asia.

En un principio, sus oyentes no podían creer la decisión. Lalo Mir decidió tomarse un año sabático, dejó "La 100" en 2016 y este año planeó "una inyección de juventud". A los 65 años lo logró: viaje por Vietnam y otros destinos, paseos en elefante, vida austera y comida exótica.

"Nos vamos a tomar un poco de aire #Emirates", escribió el 14 de septiembre en Instagram el emblemático conductor radial. Desde ese momento, no se detuvo. Aviones de distintos tamaños y colores. "La noche y la vida en Hanoi, Vietnam, el pueblo que le ganó la guerra a los gringos", detalló sobre su primer aterrizaje.

Cuando Mir dejó "La 100", en 2016, eligió "una vida más doméstica". Comenzó a transmitir "microprogramas" vía Instagram, pero no pudo quedarse demasiado quieto. Algunos amigos aseguran que está "recargando pilas para regresar a la radio con todo en 2018".

"Soy más sensible que hace 30 años, que estaba anestesiado. Anestesiado en términos de que me las creía todas, me salían todas bien", confesó el locutor a Clarín hace unos meses. "Hoy me canso más rápido", confió.