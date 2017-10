Maxi López: "Escribir biografías es para los verdaderos campeones"

Fotos Maxi habló de su ex mejor amigo.

A pesar de que no suele hablar muy a menudo con la prensa, Maxi López brindó una entrevista y habló de Mauro Icardi: dijo que no lo "desvela" encontrarse con él y le tiró una indirecta por haber publicado una biografía.

"El pensamiento de reencontrarme con Icardi no me quita el sueño", expresó en diálogo con el diario italiano Messagero Veneto.

Por otro lado hizo referencia al libro que el marido de su ex publicó e insinuó que Mauro no está a la altura de un proyecto así: "Yo también recibí dos o tres ofertas para escribir un libro, pero no me considero una persona con la importancia de publicar su vida".

"Un libro así lo pueden escribir los verdaderos campeones, que hayan dado al fútbol cosas de contar", agregó con polémica.

Finalmente se refirió a Diego Armando Maradona, quien en reiteradas oportunidades se pronunció a su favor: "Es una persona que no tiene filtro, dice realmente lo que piensa y no habla de esto o aquello porque es amigo de uno. Lo encontré personalmente sólo una vez en un partido a beneficio".