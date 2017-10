Fray Mamerto Esquiú: reactivan su beatificación

Fotos Fray Mamerto Esquiú tuvo una dilatada carrera dentro de la iglesia católica, especialmente en Catamarca, de donde era oriundo.

Hoy 16:32 - SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.- El padre José Enid Gutiérrez Olmos sostuvo que se aprobó un milagro de Fray Mamerto Esquiú y que "ya esta a un paso de la santificación".

En diálogo con Radio Valle Viejo, el fraile sostuvo que recibió una llamada del Vaticano confirmando la beatificación.

Fray Marcelo Méndez, vicepostulador, comentó en una entrevista a diario El Esquiú.com cuales son los milagros que se analizan.



"Hay dos presuntos milagros. Uno es en Catamarca, parece que tiene buenas perspectivas, y otro no recuerdo si en Tucumán o Córdoba. Sobre esto vamos a profundizar el trabajo para ver si realmente responde a un milagro o son simplemente gracias recibidas, ya que se requiere un milagro para la beatificación y otro para la canonización”, aseguró.

En esa línea, explicó: "Si la causa, en cambio, no fuera por las virtudes heroicas pero sí por martirio, derramando sangre por Cristo, supliría el milagro para la beatificación, y sólo se necesitaría un milagro para la canonización, que es la santificación. Pero en el caso de Esquiú se requieren dos milagros”.

"En el caso de Esquiú no hubo martirio, no lo mataron, no lo asesinaron, entonces se procede con las virtudes heroicas que, repito, ya fueron reconocidas, por lo cual fue declarado venerable”, argumentó.

Asimismo dijo que "en el caso de los milagros a analizar, una vez que está esa señalación donde ocurrió el presunto milagro, se lo examina, se hace una consulta con peritos médicos según la especialización sobre la que se piensa que se ha recibido esa gracia, ese milagro, y luego se forma un tribunal”.



"Éste examina la parte médica y otro tribunal examina la parte en sí del milagro. Luego de eso, una vez que tuvo éxito, se lo envía a Roma, y ahí una vez más se examina por médicos a nivel internacional. Luego pasa por una comisión de arzobispos y teólogos, una comisión de cardenales y luego al Santo Padre”.