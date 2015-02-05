CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Octubre 2017
HOY, A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
Por El Liberal
11/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN MIÉRCOLES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 BOB ESPONJA
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE MONO
BINGO
22.40 TÓMBO LA NOCTURNA
23.00 EL SULTÁN (CON
TINÚA)
23.15 GOLPE AL CORAZÓN
00.00 UN GALLO PARA ESCU
LAPIO
01.10 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
18.00 COMBATE
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
23.00 C.S.I.
TELEVISIÓN PÚBLICA
20.00 MARATÓN 2017
21.00 TPA NOTICIAS
22.50 CADA NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ESTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
19.00 OTRA CANCHA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
03.38 MÁTALOS SUAVEMENTE
05.30 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
07.13 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
09.18 ESPECIAL. LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
09.47 LAS BRUJAS
11.36 DICK TRACY
13.37 STEP UP 3
15.50 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.46 HERMOSAS CRIATURAS
20.11 BEETLEJUICE: EL SUPERFANTASMA
22.00 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
24.00 SWEENEY TODD: EL BARBERO DEMONÍACO
DE LA CALLE FLEET
02.19 TUMBAS ABIERTAS
TCM
04.50 PERO... ¿QUIÉN MATÓ A HARRY?
06.30 EL INDOMABLE WILL HUNTING
08.35 1984
10.25 LA ÚLTIMA TENTACIÓN DE CRISTO
13.05 PRODUCCIÓN TCM
13.10 LA NOCHE DEL CAZADOR
14.40 CON FALDAS Y A LO LOCO
16.45 KILLER JOE
18.25 MANHATTAN (1979)
20.00 LADRÓN
22.00 LA CONDESA DESCALZA
TNT
03.23 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
05.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 THE VELVETEEN RABBIT
07.33 LA FAMILIA DEL FUTURO
09.09 AMOR POR SIEMPRE
11.02 WALL E
12.43 ENCANTADA
14.36 RATATOUILLE
16.34 LOS INCREÍBLES
18.39 AVIONES
20.17 MALÉFICA
22.00 PUEBLO CHICO, PISTOLA GRANDE
00.00 MALÉFICA
01.40 XXX 2: ESTADO DE EMERGENCIA
03.23 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
SPACE
04.28 ROBANDO A LA MAFIA
06.00 INFIERNO ROJO
08.01 AUTOPISTA MORTAL
09.47 FURIA SALVAJE
11.32 60 SEGUNDOS
13.54 NEED FOR SPEED: LA PELÍCULA
16.27 EL IMPLACABLE
18.29 VENGANZA EN LA PRISIÓN
20.15 ZOO
21.05 ZOO
22.00 EN LA SANGRE
CINECANAL
07.20 POR AMOR A ROSANA
09.00 PAID PROGRAMMING
10.00 PAID PROGRAMMING
11.30 EL LIBRO DE LA SELVA
12.30 DE VUELTA A LA JUNGLA
14.05 500 DÍAS CON ELLA
15.50 DURO DE MATAR 2
18.00 DÍA DE LA INDEPENDENCIA
20.30 GUERRA DE PAPÁS
22.20 EL PERIODISTA
12.00 A LA *&$%! CON LOS ZOMBIES
03.10 BUSCA UN TRABAJO
05.10 DESDE EL INFIERNO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151)
+HOY, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN, DOLORES
FONZI Y ÉRICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.
TEATRO 25 DE MAYO
+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.
+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.
+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 25)
+ JUEVES 12, A LAS 22.30, CANCIONES A LA CARTA, CON TATIANA
DÍAZ.
+ VIERNES 13, A LAS 23, NOCHE ROMÁNTICA CON AGUSTÍN
ARGIBAY, QUIQUE VILLALBA (EN TECLADO) Y JUAN PAOLETTI
(GUITARRA).
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY, 16:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY, 19.15 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY, 16:45 (Cast) 19:30 (Cast) 22:15
(subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY, 17:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY, 18:30 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY, 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
HOY, 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY, 16:30 (Cast)
MADRE (2D):
DRAMA, TRILLER (+ 13 AÑOS)
HOY, 22:30 (Subt)
TITA 2D:
BIOGRAFÍA, (+ 13 AÑOS)
HOY, 21:30 (Cast)
MY LITTLE PONY LA PELÍ-
CULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY, 16:50 (Cast) 19:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIÓN.
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 17.40 - 20.00 - 22.50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MY LITTLE PONY: LA PELÍ-
CULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17.50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BLADER RUNNER MAY 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19.10 - 22:20 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA APTA 18 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D 20.20 -
22.40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65