Comercio sacó una pequeña ventaja en el clásico del Norte

11/10/2017 - El pasado sábado se disputó la novena fecha de la etapa Clausura del Torneo Anual 2017, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. Todas las miradas estaban puestas en el estadio Raúl Adolfo Seijas del Club Comercio Central Unidos, donde el local y Estudiantes le dieron vida a una nueva edición del clásico del Norte. El Tripero logró prevalecer en las categorías mayores, con un holgado 4 a 0 en Sexta y un apretado 1 a 0 en Séptima. En tanto, “Estuky” ganó el duelo en Octava, por 2 a 1, y en Novena se registró un empate sin goles. El balance arrojó una pequeña ventaja para Comercio, que pudo celebrar en el clásico. Los resultados que se registraron en la novena fecha fueron los que se detallan a continuación: Sexta: Instituto Santiago 2, Agua y Energía 2; Central Argentino 0, Central Córdoba 1; Clodomira 0, Sarmiento 1; Banfield 1, Yanda 1; Villa Unión 1, Almirante Brown 2; Defensores de Forres 1, Independiente de Fernández 2; Independiente de Beltrán 1, Güemes 1; Comercio 4, Estudiantes 0; Vélez Sársfield 3, Unión de Beltrán 1; Sportivo Fernández 1, Mitre Negro 0; Mitre Amarillo 3, Unión Santiago 0.Séptima: Instituto Santiago 3, Agua y Energía 1; Central Argentino 0, Central Córdoba 0; Clodomira 0, Sarmiento 1; Banfield 0, Yanda 3; Villa Unión 3, Almirante Brown 2; Defensores de Forres 0, Independiente de Fernández 4; Independiente de Beltrán 1, Güemes 1; Comercio 4, Estudiantes 1; Vélez Sársfield 0, Unión de Beltrán 0; Sportivo Fernández 0, Mitre Negro 0; Mitre Amarillo 1, Unión Santiago 0. Octava: Instituto Santiago 2, Agua y Energía 1; Central Argentino 1, Central Córdoba 3; Clodomira 0, Sarmiento 1; Banfield 2, Yanda 1; Villa Unión 5, Almirante Brown 0; Defensores de Forres 0, Independiente de Fernández 1; Independiente de Beltrán 1, Güemes 0; Comercio 1, Estudiantes 2; Vélez Sársfield 2, Unión de Beltrán 0; Sportivo Fernández 0, Mitre Negro 0; Mitre Amarillo 0, Unión Santiago 0. Novena: Instituto Santiago 3, Agua y Energía 0; Central Argentino 0, Central Córdoba 3; Clodomira 0, Sarmiento 1; Banfield 0, Yanda 0; Villa Unión 1, Almirante Brown 0; Defensores de Forres 0, Independiente de Fernández 5; Independiente de Beltrán 2, Güemes 1; Comercio 0, Estudiantes 0; Vélez Sársfield 10, Unión de Beltrán 1; Sportivo Fernández 1, Mitre Negro 2; Mitre Amarillo 3, Unión Santiago 2. El sábado 14 de octubre, desde las 8, se disputará la décima fecha, que tiene los siguientes enfrentamientos: Yanda vs. Villa Unión (en Peñarol), Sarmiento vs. Banfield, Central Córdoba vs. Clodomira (en cancha a confirmar), Agua y Energía vs. Central Argentino, Mitre Amarillo vs. Instituto Santiago (en Banco Provincia), Unión de Beltrán vs. Sportivo Fernández, Estudiantes vs. Vélez Sársfield, Güemes vs. Comercio (en Copse), Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán, Unión Santiago vs. Defensores de Forres (en cancha a confirmar) y Almirante Brown vs. Mitre Negro.