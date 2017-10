Bío Torres, Argentinos Unidos y Villa Unión se mantienen arriba

11/10/2017 - En el Torneo Clausura de la Liga Municipal Bandeña, los equipos de Bio Torres y Villa Unión se reparten el dominio en la zona B, ya que lideran dos categorías cada uno. Mientras que en la zona A, Argentinos Unidos se ubica al frente de las posiciones también en dos categorías. El domingo pasado se disputó la octava fecha del certamen que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de La Banda y los resultados fueron: Cat. 2003/04: Bio Torres 2, Rey de Reyes 2; Irma FC 1, Alto verde 2; Central Argentino 1, Taladrito 6; Chacarita del Sud 0, Bº Salido 7; El Cruce 1, Tramo 16 1; Bº Quilmes 2, Abel Castillo 0; Palermo 3, Dep. 25 de Mayo 0; Niños Felices 0, Villa Unión 1; San Fernando 1, Argentinos Unidos 0. Cat. 2005/06: Bio Torres 5, Rey de Reyes 0; Irma FC 2, Alto verde 1; Central Argentino 1, Taladrito 0; Chacarita del Sud 0, Bº Salido 3; El Cruce 2, Tramo 16 1; Bº Quilmes 4, Abel Castillo 0; Palermo 3, Dep. 25 de Mayo 3; Niños Felices 0, Villa Unión 2; San Fernando 1, Argentinos Unidos 0. Cat. 2007/08: Bio Torres 2, Rey de Reyes 1; Irma FC 2, Alto verde 0; Central Argentino 0, Taladrito 0; Chacarita del Sud 1, Bº Salido 0; El Cruce 0, Tramo 16 1; Bº Quilmes 2, Abel Castillo 0; Palermo 0, Dep. 25 de Mayo 1; Niños Felices 0, Villa Unión 2; San Fernando 0, Argentinos Unidos 1. Cat. 2009/10: Bio Torres 1, Rey de Reyes 0; Irma FC 1, Alto verde 0; Central Argentino 0, Taladrito 0; Chacarita del Sud 1, Bº Salido 0; El Cruce 0, Tramo 16 0; Bº Quilmes 0, Abel Castillo 0; Palermo 0, Dep. 25 de Mayo 1; Niños Felices 1, Villa Unión 3; San Fernando 1, Argentinos Unidos 0. También se disputó la octava fecha del certamen de la categoría mayor, la 2001/02, que tiene a Chacarita del Sud como líder. Los resultados registrados fueron los siguientes: Tabla Redonda 0, Chacarita del Sud 1; El Cruce 0, Tramo 16 0 y Palermo 2, Deportivo 25 de Mayo 3. Estuvo libre el equipo de Argentinos Unidos. Próxima fecha Debido a que el domingo 15 se celebra el Día de la Madre, La Liga Infantil Bandeña programó la novena fecha para el próximo lunes 16 de octubre, aprovechando el feriado. Los partidos comenzarán a las 9, según la siguiente programación: En Primero de Mayo: Bº Salido vs. Niños Felices. En Villa Unión: Villa Unión vs. Bº Quilmes. En Deportivo 25 de Mayo: Abel Castillo vs. Bio Torres. En Produnoa: Rey de Reyes vs. Irma FC. En Alto Verde: Alto Verde vs. Chacarita del Sud