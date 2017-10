Quedaron definidos todos los equipos clasificados

11/10/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) El fútbol de las inferiores ingresó en la etapa de definiciones. En ese marco ya se conformaron las llaves de la final en el sub 13 y las semifinales por el sub 15 y el sub 19, de la liguilla del certamen que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos se jugaron en el campo del Polideportivo Municipal, y los resultados fueron los siguientes: en la categoría sub 13, La Costanera venció por 3 a 2 a 25 de Mayo y Los Dorados le ganó por 3 a 1 a Belgrano. La Costanera y Los Dorados jugarán la final. El ganador definirá quien será el campeón de la categoría enfrentado a Sebastián Legresti. En la categoría sub 15, Sector el Alto triunfó sobre Sebastián Legresti al ganarle por 2 a 1 y Belgrano empató con 25 de Mayo 2 a 2. En tanto, Termas venció por 2 a 1 a La Costanera. Clasificaron para la semifinal Sector el Alto, Belgrano y Termas y se sumó Los Dorados que se ubicó en el segundo lugar. Por su parte en la categoría sub 19, Belgrano le ganó por 4 a 0 a Villa Balnearia; Los Dorados venció por 3 a 0 a 25 de Mayo y San Martín le ganó por 4 a 2 a Herrera el Alto. Clasificaron Belgrano, Los Dorados, San Martín y La Costanera, que se suma a la fase como mejor segundo. Por el sub 13 jugarán la final La Costanera con Los Dorados; por el sub 15 se enfrentarán Belgrano con Termas y Los Dorados enfrentará a Sector el Alto; por último, en la categoría sub 19, jugarán La Costanera con Belgrano y Los Dorados con San Martín.