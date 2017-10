FÚNEBRES | 11 de Octubre de 2017

11/10/2017 -

- Gustavo Rodolfo Alderete

- Rubén Carrillo (La Banda)

- Arturo Felipe Miguel

- Lelia Rosario Juárez

- Roque Farías Corcino

- Carmen Antonia Castiñeira de Villar (La Banda)

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus primas María Elvira Acuña y Mercedes Acuña de Autalán, Carlos Autalán, sus sobrinos Gustavo y Marcelo Autalán. Ruegan por el eterno descanso de su alma y elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Sus primos hermanos Maria Elvira y Mercedes Acuña, Carlos Raul Autalan y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, DELFINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. "Señor danos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, y consuelo en este triste momento". Su cuñada Rosa Lencina de Acuña sus sobrinas Adriana y Elizabeth, sus sobrinos Adrian, María Inés y Benjamín Barquet, Rogando por el eterno descanso de su alma, elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, GUSTAVO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17| en San Miguel de Tucumán. Su amada esposa Viviana Covi, sus hijos Emilia, Lucas y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en cementerio San Agustin (Yerba Buena-Tucuman). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

FARÍAS CORCINO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su esposa Gladys Fernández, su hijo Fernando, sus hermanos, cuñados y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus primos Ruben gomez y Norma Juarez y respectivas familias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su sobrino Dr. Hugo Villalba e hijos., Tu hermana de Corazon Norma, participan con profundo dolor tu inesperada partida al Reino de Dios. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su primo hermano Raúl A Jiménez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus primos Alberto, Hector, Vicky, Tere, Miguel y Hugo Campos, desspiden a Gladys con el afecto de siempre en la seguridad de que la luz de Dios le da la Paz que merece.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. " Tú eres nuestro padre y tienes para cada uno de nosotros una bellisíma morada Más allá del sol ", donde reinan la paz y el amor. No permitas Señor, que me invada la tristeza cuando la recuerde. Sus primos: Norma, Martha, KkeCarabajal y sus respectivas familias participán su fallecimiento. Acompañan a sus familiares y elevan oraciones por su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. El Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de su socia, deseando pronta resignación a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Mi querida amiga, cuñada, nos dejaste lleno de tristeza. el Señor te llevó a su lado junto a tus seres queridos que te precedieron, siempre te vamos a recordar y te llevarremos en nuestro corazon. Su cuñada Regina, Mario y sobrinos Fredy, Carola, Sergio y flia.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Mi querida Gladys siempre te recordaremos con cariño, se que Señor te dará el descanso eterno. Evangelina Montes y tu nieto Nicolas Montes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su cuñada Blanca, sus hijos Manuel, José, y Veronica, hija de corazón Graciela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altisimo por su alma que descanse en paz y por la resignación de toda la familia por su partida.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Gulli Loza y Micky Basla amigos de su hermana Marina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. " Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". su amiga y vecina Lili Rios de Maldonado, sus hijos Anita, Liliana, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. " Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Gabriela Andres Lissi de Villalba e hijos ( sus nietos ) Mario Rodolfo Villalba, Alejandro Javier Vilalba, Mauricio Alejandro Villalba participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el parque de la paz

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. " Señor dale el descanso eterno y que brille para el lal luz que no tiene fin " Delia Soledad Santiso de Lissi e hijos participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan por la resignacion de sus familiares.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. " Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Sara Graciela Montenegro de Paz, sus hijos Mariano, Sarita, Fany, Marito, Valeria e hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Mirtha C. Luna e hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Oscar Zorribas y Herminia Frías; hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FRÍAS DE VILLALBA, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participa el fallecimiento de la hermana de su socia y miembro de la comisión directiva, Sra. Marina Frías y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Mario, Marina Agüero; sus nietos Paola y Cristian; Celeste, su bisnieta Thiara participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Maipú 1094, Bº Colón y serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio La Misericordia de la ciudad de La Banda, previo oficio religioso en capilla de Luján del Bº Rivadavia.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. El dolor de haberte ido lo sentiremos siempre. Su hermana Marta, su sobrino Coty, tu cuñada Alcira de Juárez y sus hijos Roger, Viviana y Raúl Juárez. Descansa en paz.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su sobrino Javier Hoyos e hijos, sobrinos, sobrinos nietos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Serv. emp. Gubaira Ss. R. L. para Caruso Cia de Seguros.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. César Rodríguez Cancinos, María Marta Rodríguez y Analía Marcela Rodríguez con sus respectivas familias participan el fallecimiento de la apreciada vecina. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. La Comisión Directiva de la Mutual de Agencias de Tómbola (AMAT) participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del compañero y amigo Mario Juárez. Ruegan una oración en su querida memoria.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. La Comisión Directiva de la Cámara de Agentes de Lotería (C.A.L.A) participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá del compañero y amigo Mario Juárez. Y acompaña a la familia en este difícil momento.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Berta de Agüero y flia. acompaña en este dolor grande, pide resignación para la familia. Que Dios te tenga en la gloria eterna y yo te tendré presente en mi corazón hasta el último día.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. "Querida madre del corazón, serás eternamente ejemplo de nuestras vidas. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Liliana Noemí Carrizo, Diego Javier, Andrea Verónica, Rodrigo David, Leonardo Exequiel Hoyos, Celeste Gómez, Francisco y Renata Hoyos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Maipú 1094, Bº Colón y serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio La Misericordia de la ciudad de La Banda, previo oficio religioso en capilla de Luján del Bº Rivadavia.

JUÁREZ, LELIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Sus familiares Alba Alicia, Nilda Rina, Clara Rosa Juárez y flia. participan con dolor el fallecimiento de su prima Lelia y acompañan a su hijo en estos difíciles momentos

LAMI, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/17|. Chicha y Lucy Riachi participan con gran dolor la partida del hijo de nuestra querida amiga Libertad y hermano de Betti y Pequeña. Piden al Altísimo resignación para su familia y que su alma descanse en paz.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su prima hermana María Teresa Rotondo de Muratore, sus sobrinos Héctor Ángel, Marcela Fontana, Alicia Beatriz y respectivas flias. participan con gran dolor su fallecimiento. Querida Kika siempre estarás en nuestro recuerdo, sus seres queridos encontrarán consuelo en cuanto los quiso y cuantos ejemplos les dejó. El Señor premie todas tus acciones dándote el descanso y la luz eterna.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Que el Señor la cubra con su manto de misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos". Sus primos Juan Carlos Rotondo y Magdalena Herrera; sus sobrinos Juan Ramón y Héctor Eduardo Rotondo participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestra querida Kika.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su sobrino Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos y nieto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Que descanse en paz. Sus sobrinos Pucho, Luis, Pichi, Pedro, Carlos, Eduardo y María Arsenia Llugdar junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Que el Señor la cubra con su manto de misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos. Cáritas Diocesana participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Las compañeras de su hermana Nelly de la Promo 1957 del Colegio Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Raúl Martín, Nora Zapata y sus hijos Francisco, Agustina y Romina Martín participan el fallecimiento y acompañan con dolor a Graciela, Mónica y Claudia y familia.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Yoyi, Yrma y Vicky Gerez y familia y Ariel Gerez y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga y respetada vecina, María Esther, con la seguridad que sus dotes personales, valores morales y su espiritualidad y religiosidad harán que el Señor le dé un lugar de privilegio para que descanse eternamente.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "No temas, porque Yo estoy contigo; no desmayes, porque Yo soy tu Dios". Isaías 41:10. La Comunidad Educativa del Ceija San José Obrero, lamenta la partida y participa el fallecimiento de la Sra. hermana de su ex directora, Sra. Nelly Inés Marnero y de la sra. madre del Sr. Héctor Llugdar, amigos de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Hilda Sarquicián, Luciano Bolzón y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Raúl. Ruegan oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "La madre es para el hombre la personificación de la Providencia" Sarmiento. Queridos padres, Raúl, Héctor, Enrique, Juancito, Graciela, Silvita y demás familires el alma de Kika ya está al lado de La Divina Misericordia. Su partida nos deja con un gran dolor pero con la alegria de saber que su alma espera serenamente el día en que llegará el Juicio Final. Vaya para todos ustedes un abrazo fraternal que viene de tantos años atrás que nunca perecerán, porque para mi familia, la familia Marnero era también mi propia familia. Nuestras oraciones para todos ustedes y la seguridad de nuestro recuerdo eterno. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán el Rostro de Dios" Querida Chochita y Nelly: estoy con ustedes en el dolor y la oración por la partida de Kika, pero no puede dejar de alegrarme saber que el padre Mario Martín que está en el Reino de los Cielos junto a Yoli y sus padres esperando a tan querida hermana. Pero desde mi casa, Iglesia doméstica, como deseaba San Juan Pablo II, les mando todo nuestro cariño en un fuerte abrazo. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Manuel Gregorio Pesce, Dalinda Rita Turbay e hijos: Rosi y Guillermo; Martí y Ricardo, José Manuel y Carolina despiden con un fuerte abrazo a su querida vecina y amiga que ya partió a la Casa del Señor. Acompañamos a sus hijos, nietos, hermanas Marcelina y Nelly en este momento tan especial . Kika querida descansa en paz.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Susana de Ottinetti, hijos Lito, Fabián y MNatalia con mucha tristeza despiden a una vecina y amiga de tantos años y le dan las gracias por todos los favores recibidos y los momentos hermosos que pasamos. Hasta siempre querida Kika.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Alcira Llugdar, sus hijos maría Cristina y Elías Enrique, con sus respectivas familias participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "En verdes Prados Él me hace descansar". (Salmo 23). Las comunidades de la Pquia. La Inmaculada: Sede Parroquial, Divina Providencia, San Francisco, Ceferino y María Auxiliadora y Virgen del Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su párroco, P. Raúl. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Chicha y Lucy Riachi participa con gran dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido párroco, confesor, amigo, el Padre Raúl - Elevan oraciones para que el Señor la reciba en su trono y para que derrame bendiciones para su familia.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. El Centro Amigos del Ciego y el Hogar de Ciegos Luis Braille acompañan a su muy estimado Padre Raúl Llugdar en este gran dolor. Ruegan al Señor por su resignación y por el eterno descanso de su mamá.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. José Samez, Cecilia Neder, sus hijos Samantha, Santiago y Sasha, acompañan con inmenso afecto a su querida familia en la despedida y partida a la Casa del Padre. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. CPN Juan Manuel Beltramino y su Sra. esposa CPN María Inés López Moreno participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. El Señor se nutre de almas buenas y hoy descansas en sus brazos " Ilda Alcaraz de Guzman, Mirta de Jerez, Dorita de Cavallotti, Tita Ochiuzzi, Analia de Rezola, ex compañeras y amigas de su hna. Chocha y su hija Graciela, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. oraciones y deseos de pronta resignación.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Acompañamos al querido Padre Raúl Llugdar en este triste momento y rogamos una oración en memoria de su Sra. Madre María Esther : Lili, Silvina, Marcela, Samir y flia Jozami.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Hebe C. de Infante del Castaño, Sonia Adriana Infante del Castaño y flia.; Olga Carabajal participan con pesar el fallecimiento de la madre del Pbro. Raúl Llugdar y ruegan al Señor la reciba en su Casa y le de el descanso eterno.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Jorge Bernardo, Norma Salomón y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones para una cristiana resignación. Descansa en paz querida Kika.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. La Dirección de la Escuela Hogar Nº 1 "Eva Perón", personal docente y de maestranza participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Héctor Llugdar. Eleva oraciones en su memoria.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa Mercedes y su hijo Valentín Miguel; su hija del corazón Raquel Trejo y su hijo Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su esposa Mercedes Vieyra, hijo Valentino Miguel, sus hnos. y familias y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330 sala velatoria. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su hermano Piqui, su cuñada Susana, sus sobrinos Agustina, Huerto, Pedro, Maria Susana y flia., participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento del querido Arturo. Ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su hermana Malisa Miguel y sus sobrinas Florencia y Fernanda Robles Ávalos y Marcos Rivero y sus sobrinos nietos Juanita y Marcos participan con profundo dolor su inesperada pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|."Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su sobrina Susana y su sobrino político Fernando Pereyra; sus sobrinas nietas Josefina y Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 330 y serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su prima hermana Silvina Díaz Miguel y Ricardo Bravo participan con hondo pesar su desaparición física. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus primos queridos Melisa y Piqui.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Sus primos Pachi, Guilli y Fabiana Raed participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a Mali, Piqui, Mercedes y Valentíno.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Sara de las Mercedes Auatt, Carlos Horacio Ferri y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Arturo. ruegan oraciones en su memoria.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Fernando Auatt, Mirta Susana Carrizo e hijos, participan con pesar el fallecimiento del querido primo Arturo y que brille para el la luz que no tiene fin.

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. "Cuanto dolor nos produjo la noticia. Solo nos queda decir gracias a Dios y a la vida por habernos hecho disfrutar de tu amistad Tanque querido". Tus amigos Julio Baltazar y César Julio Suasnábar, acompañan a sus hermanos Maliza y Piqui, junto a sus respectivas familias y ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Querida tía: no tengo palabras para expresar lo que ciento por su dolorosa partida, dejó un vacío muy grande en mi corazón. No la olvidaré jamás. Gracias por todo lo que me brindó. Su sobrina Traya Salomón participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración a su querida memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus sobrinas de corazón Nena, Pao, Edy, Magy Aydar participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Solana, acompañan a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Amalia Filippa de Guber, Rolando Filippa y Esmeralda Filippa participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Querida tía Salma te despedimos con mucho dolor, rogando al Señor tu descanso eterno. Acompañamos tu querida familia con oraciones y un abrazo fraternal. Jorge Berraondo, Norma Salomón, hijos e hijos políticos.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La familia Corpus Isijara participa con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su amigo Jorge y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, SILVINA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Personal directivo, docente, auxiliares y de maestranza del I.S.F.D. Nº 1, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero, Sr. Oscar Santillán. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse siete meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORTEZ, ROLANDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Sus padres Blanca Mansilla y Bautista Cortez; sus hermanos Guillermo, Gladys y Perla; hermanos políticos Adriana y Carlitos; sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José de Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

DÍAZ ARAUJO, MARTA A. (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/10|. Sus hijos Adrián, Carla, Nicolás y David Diambra, su hermana Silvia Inés Díaz, sus sobrinas Ana y Brenda Gretler y sus nietos invitan a la misa para rezar por el eterno descanso de su alma al cumplirse siete años de su fallecimiento hoy en la Iglesia San Francisco a las 20 horas.

JUÁREZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Hoy hace un mes cerraste tus ojos, tu corazón dejó de latir. Duele mucho tu ausencia que aunque mis ojos no puedan verte, ni mis manos tocarte, aún puedo sentirte presente. Nunca morirás, porque tu recuerdo se mantendrá vivo en nuestras vidas". Tu esposa Eloísa, tus hijos Karina, Pablo; hijo pol. Ariel y tus nietas Valentina y Martina invitan a familiares y amigos a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (Tano - Turi) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/14|. Padre y compañero de nuestra vida, te adelantaste, ya no estás en la tierra, pero estás en nuestros corazones. Te queremos, te extrañamos, en todo momento estás presente, papá. Descansa, ya es tu momento de descanso. Su esposa Magui, sus hijos Sergio y Florencia realizan una misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Se ruega por su eterno descanso.

CHANFERONI, OMAR (Tedy) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/02|. Al cumplirse quince años de su fallecimiento. Sus hijos Mauro, Fabian, Natalia y Silvana y su esposa Mary, elevan oraciones en su memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo, recordándote siempre, día y noche en la distancia, en el espacio, eres la luz de mi vida. El tiempo pasara, tu ausencia me duele más y más. Esos momentos felices, esas anécdotas inolvidables me hacen sonreír con tus fechorías de niño bueno y el despertar de tu hermosa adolescencia, perdurarán en mi memoria, me ayudan a vivir, tan solo así, recordándote siempre. En las noches oscuras el tenue brillo de alguna estrella ilumina la noche y visualizo tu querido rostro, tu angelical sonrisa; tu mirada segura me enseña cada día que camino seguir. Gracias Dani querido, gracias. Te quiero mucho, mucho, toda la vida. Mamá, fuerza, sigue caminando por la vida, yo te acompañaré y te protegeré siempre en silencio y le pediré a Dios que está a mi lado, puedas alcanzar una cristiana resignación. Tu madre Carolina siempre te llevaré en mi corazón.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. CPN. Belén Jiménez y familia acompañan en el dolor a su hija Ing. Jaqueline Aboslaiman en tan dolorosa pérdida, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Dante y Omar Abdala participan el fallecimiento de la madre de su compañera Ing. Jaqueline Aboslaiman, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ASSAD NADER DE ABOSLAIMAN, JEANETTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. Compañeros de Rentas de su hija, Ing. Jaqueline Aboslaiman, acompañan en el dolor con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRILLO, RUBÉN (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su hermana Tita y Pochi; sus sobrinos Estela, Esther, Rolando y Ariel; sobrinos políticos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en su domicilio, Bº Villa Unión y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso a las 10 en iglesia La Salette.

CARRILLO, RUBÉN (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Su hermana Tita y sus sobrinos Jhonny, Nando, Matías y José; sus sobrinas políticas y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en su domicilio, Bº Villa Unión y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso a las 10 en iglesia La Salette.

CARRILLO, RUBÉN (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|.Acompañamos a nuestras querida cuñada Tita en tan doloroso momento y rogamos al Altísimo resignación para toda su familia. Sus hermanas políticas Amanda, Nora y Coca; y Fátima participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en su domicilio, Bº Villa Unión y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso a las 10 en iglesia La Salette.

CARRILLO, RUBÉN (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Coca y su hija Fátima participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y piden oraciones por su eterno descanso. Sus restos son velados en su domicilio, Bº Villa Unión y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia, previo oficio religioso a las 10 en iglesia La Salette.

CARRILLO, RUBÉN (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. "Señor ya está ante ti recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Propietarios de Galeria Tufi y Bancred, acompañan con profundo dolor a su sobrina Estela y toda su flia. Rogando oraciones en su querida memoria.

CARRILLO, RUBÉN (PILA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. " Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de Trabajo de Galeria Tufí de su sobrina Estela, participan y acompañan en estos momentos de dolor. Elevando oraciones en su memoria.

CASTIÑEIRA DE VILLAR, CARMEN ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Propietarios y personal de Bicicletería Pereyra acompañan en su dolor a sus compañeros de trabajo José Luis y Marcela por la pérdida de su madre Carmen Antonia. Ruegan oraciones en su memoria.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Yolanda y Beatriz Costas participan el fallecimiento de la abuelita de Paola López. Acompañan a toda la familia en el dolor por la partida de quién tanto aman.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Abuelita Elda: Hoy hace un día que me dejaste con el corazón partida en mil pedazo, nose como voy a hacer para soportar tanto dolor. Me invade una tristeza tan grande, en este momento, nose como llevar tanta angustia, solo le pido a Dios que me de fuerza para soportarlo, porque cuando valla a tu casa y no escuche tu vos que me diga llego el (gordito). Te voy a amar toda la vida y extrañarte, Abuelita de los ojos celeste, te amo, tu nieto, tu hijo amado Juan Ignacio Lujan, participan con profundo dolor su fallelcimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Madre: Hoy hace (24 hs) que no estás al lado de nosotros, sentimos tanto dolor, angustia, tristeza y sufrimiento. Estas en la Casa del Padre Celestial. No sentiras sufrimiento, ni dolor, pero aqui nos hacias mucha falta, pero nos dejaste un mundo de amor, te extrañaremos mucho Madre amada. Tu hija Mercedes López, tus nietos José F. Luján, Juan I. Luján, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. "Tanto dolor se agrupa en mi costado que por momentos me duele hasta el aliento. Ya no está más, mi sol, mi luna, mis estrellas y todo mi universo.". Tu hija Myriam, participa con profundo dolor su partida. Estas con el Señor.

MACCIÓ, HELDA CEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Se desolo mi alma. Tu hijo Hugo y tus nietos Santiago y Gabriel, participan con profundo dolor su partida. Te amo Mamá.

MAROTTA, ELVIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su sobrina Dora Mercedes Gómez y su sobrino político José Antonio Santillán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI DE MIOTTI, MIRTA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/15|. Su esposo Dr. Andres Miotti, invita a la misa que se oficiará el jueves 12 de Octubre a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 2º Aniversario de la partida de este mundo.

ORTIZ, SELVA APOLINARIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Madre querida, hoy hace nueve días que Dios te llevó a la gloria del cielo, dejándonos un gran vacío y un inmenso dolor en nuestros corazones. Nos cuesta aceptar tu ausencia, pero a la vez, nuestro consuelo es saber que ya no sufres. Danos fuerzas para seguir y ahora, junto a mi papá, desde el cielo serán la luz que nos guiará en nuestro camino". Su hija Inés Luna, su hijo político Alfredo Padilla, su nieto Santiago Padilla Luna, sus nietos en el afecto Exequiel, Leandro, Jimena, Nicolás y Cristian Padilla y Erika Sandez, sus hermanos Amanda, Carlos y Jorge Ortiz, hermanos políticos Rosalía, Isabel, Juana y Kuqui, Ramona y Eduardo Luna, primos sobrinos y demás familiares agradecen profundamente a su médico personal Dr. Miguel Salomón y a las enfermeras del Sanatorio San Roque por su atención a Gladys y Marcos Sasiaín, Patricia Padilla, Flia. Schimenti, Sra. Irma de Bonetti, Flia. de Olga Villalba, propietarios y compañeros de su yerno del barrio privado "El Bosque" compañeros y amigos del colegio San Pío y confirmación de la Iglesia Cristo Rey de su nieto Santy, amigos, vecinos y a todas aquellas personas que hicieron llegar sus condolencias y nos acompañaron en estos momentos de dolor e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, para rogar por el eterno descanso de su alma. Su familia eternamente agradecida.

SANTUCHO, MIRTA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Chicho, estimada y querida amiga, fuiste de esas personas especiales, que viniste al mundo para iluminar. Humilde, generosa, desinteresada y con esa alegría que nos transmitías hasta en los momentos difíciles, nunca tuviste un mal día. Te recordaremos con mucho amor, respeto y gratitud." Luis Roberto Leiva, Lidia Bustos, Robertito y Adriana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias. Mario García y familia participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus sinceras condolencias a su esposa, hijos, nietos y demás familiares, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GARAY, RAMONA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/17|. Chicha y Lucy Riachi participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a nuestro amigo Carlitos y a toda la familia Garay.