Cuarta fecha del certamen para mayores de 45 años

11/10/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugará la cuarta fecha del torneo para mayores de 45 años, que lleva el nombre de Miguel Alberto Cortijo y que organiza la NBA Santiagueña.

La programación para esta noche es la siguiente: en Villa Mercedes, Ingenieros vs. Los Colorados; en Defensores del Sud, Defensores de 45 vs. Defensores del Sud; en Huaico Hondo, Huaico Hondo vs. Asociación de Veteranos; en Moreno BBC, Don Bosco vs. Nicolás Avellaneda.

La NBA Santiagueña recordó a los equipos que es obligación de presentar el carnet correspondiente y un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido. Los árbitros no deberán manejar cronómetro de partido ni de 24".