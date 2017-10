Hispano logró su primer triunfo

11/10/2017 -

Hispano Americano logró anoche su primera victoria en el Súper 20, al derrotar a Boca por 91 a 85, en tiempo suplementario.

El equipo de Marcelo Richotti se apoyó en las destacadas actuaciones de Larry O’Bannon, con 32 puntos, y Kyle Austin, con 22. En la visita se destacaron Matthew Bryan Amaning, con 22, y Fotios Lampropoulos, con 19.

En el grupo B, Hispano está penúltimo, mientras que Boca ocupa la última posición. San Lorenzo es el líder e invicto en cinco partido, seguido por Obras Básquet y Ferro Carril Oeste, ambos con 60 por ciento de eficacia.

El Súper 20 continuará esta noche con tres partidos, de acuerdo con la siguiente programación: desde las 21, Weber Bahía vs. Peñarol de Mar del Plata (transmite en directo TyC Sports); 21.30, Estudiantes de Concordia vs. San Martín de Corrientes y Comunicaciones de Mercedes vs. La Unión de Formosa.