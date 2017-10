Pablo Moyano criticó listas negras y dijo: "No todos somos el ‘Pata’ Medina"

11/10/2017 -

El secretario general adjunto del Sindicato de los Camioneros, Pablo Moyano, cuestionó las "listas negras" del gobierno nacional que, aseveró, tiene un "desprecio hacia los trabajadores" y advirtió sobre "una avanzada para la reforma laboral" tras las elecciones.

"No todos somos el ‘Pata’ Medina, ésta es la avanzada para la reforma laboral después de las elecciones", afirmó Moyano y dijo que "vemos el avance del Gobierno hacia los trabajadores". En declaraciones a Futurock, señaló que "un Ministerio de Trabajo que está en manos de empresarios van a favorecer a los empresarios".

"Lo de las listas negras del Presidente no nos preocupa. Me preocupan más las empresas, que firman un acuerdo para cumplir con el convenio y no lo cumplen, y más si tienen el aval del Ministerio de Trabajo. Por lo que dicen sobre las mafias sindicales, que cada cual se haga cargo de su conducta", apuntó.

Al respecto, dijo que "el desastre que provocaron los modelos económicos de desocupación, la pobreza, la indigencia, los bajos salarios, los techos de las paritarias no los produjeron los dirigentes gremiales", sino los partidos políticos que gobernaron.