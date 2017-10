Los accidentes domésticos en niños preocupan a la comunidad médica

Fotos GRAVE. Los enchufes, las escaleras, las piletas y la cocina representan un gran peligro para los niños.

11/10/2017 -

Los centros asistenciales de la provincia del sector público y privado reciben diariamente a decenas de niños lesionados en sus domicilios con golpes en distintas partes del cuerpo, complicaciones estomacales por la ingesta de lavandina, monedas y medicamentos, y con quemaduras de distintos grados, generalmente en la cara y en el cuello.

Así lo confirmaron los profesionales de la salud al tiempo que pidieron a los padres un mayor control para evitar desagradables consecuencias.

El Dr. Ángel Muratore, médico pediatra analizó la situación en Santiago respecto de esta problemática y confirmó el incremento de pacientes que llegan a consultorio con alguna lesión, producto de un accidente doméstico.

"Es verdad que los casos aumentaron en el consultorio. Hay que destacar que el riesgo de accidentes domésticos aumenta notoriamente a partir del primer año de vida, cuando el niño comienza a deambular solo por el hogar. Quizás podemos decir desde antes, a partir del séptimo u octavo mes de vida si el niño usa andador, ya que éste les da independencia y van donde siempre quisieron ir y los adultos no los dejaron", expresó el pediatra.

Peligros

Los productos o situaciones que atentan contra la salubridad de los niños es muy variada, y las lesiones que se presentan en cada episodio tiene distintos grados de gravedad.

Así lo confirmó el Dr. Muratore, quien enumeró las situaciones más peligrosas a la que están expuestos los niños.

"Los enchufes, los cables, las escaleras o desniveles, las piletas, la comida de los animales, las plantas son un verdadero peligro si pensamos en el gran daño que pueden ocasionar cualquiera de éstos en los niños, por un descuido de los adultos. Además es muy común que los chicos estiren los manteles, se cuelgan y se tiren cosas calientes o pesadas encima. Lo mismo sucede con las cocinas. Las ollas con el mago pasa afuera es muy riesgoso y puede generar quemaduras severas en los chicos, si se tiran la comida o el agua hervida en su cuerpo", detalló el profesional de la salud infantil.

Prevención

Es fundamental que los adultos tomen las medidas necesarias para evitar accidentes y lesiones que incluso pueden ocasionar la muerte. Es necesario que los padres tengan un mayor control sobre sus hijos y que sepan apreciar las situaciones que pueden poner en riesgo la vida del menor.

"La principal medida para prevenir accidentes es no dejar solo al niño, ya que este no sabe medir los peligros; alejar de ellos elementos que representen un riesgo potencial de daño; cercar las piletas y no prescindir de un buen disyuntor para evitar descargas eléctricas", precisó el Dr. Ángel Muratore.