Erdogan desautorizó al embajador de EE.UU. en Turquía

Fotos POSTURA. Recep Tayyip Erdogan respondió con dureza a EE.UU.

ANKARA, Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que ni él ni su gobierno reconocen al embajador de Estados Unidos en Ankara como representante diplomático de Washington, en medio del cruce diplomático desatado entre ambas naciones por el arresto de un miembro del personal de esa embajada en Ankara y la suspensión mutua de los servicios de visados, que alcanzó niveles de tensión sin precedentes entre estos aliados de la Otan.

"Ese embajador concluye su misión y ni yo ni mis ministros lo recibiremos", dijo Erdogan aludiendo a John Bass, tras comentar que el diplomático está actualmente efectuando las visitas habituales de despedida, ya que en dos días será embajador en Afganistán (según la prensa turca).

"Nosotros no empezamos. Éste es un problema que ha creado Estados Unidos. Ellos no quieren hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores turco. Ahora dicen que fue el embajador (de EE.UU.) en Ankara quien tomó la decisión (de suspender la emisión de visados). Si fue así, no tenemos nada que hablar con los oficiales de Estados Unidos", añadió el primer mandatario turco.