"La Bomba Tucumana" no tiene paz: apareció su hermana y la liquidó

Gladys "La Bomba Tucumana" está en el centro de la escena mediática por sus constantes peleas y cruces con todos los participantes del ‘Bailando’. Pero también por sus declaraciones personales. Invitada al programa de Mirtha Legrand había revelado: "Tuve una niñez horrible con un padre golpeador, fui una chica humilde y vi todo lo que mi padre le hacía a mi mamá, la mataba a golpes y con todos mis hermanitos la mirábamos por abajo de la puerta". A casi un mes de esas fuertes declaraciones, Olga Jiménez, hermana de la cantante tropical, decidió contar su versión de los hechos. "No me parece bien el lugar que eligió para contar lo que le pasó, ahora salgo a la calle y la gente me pregunta cosas sobre mi padre, cosas que yo no había contado ni a mis hijos ni a mi marido. Estoy dolida, me parece mal que haya ventilado la vida privada nuestra. Ya pasaron 42 años de la muerte de nuestro padre, no me parece bien que hable de él", disparó Olga desde Tucumán ante "Intrusos". Si bien Olga admitió que era cierto que su padre era golpeador, intentó defenderlo: "Sí, era golpeador, pero creo que en esos años las cosas eran así. Mi padre es como San Martín y Belgrano, hay un busto de él en la plaza, a él lo mataron en un enfrentamiento policial contra los extremistas, para mi él es un héroe".