11/10/2017 -

Adrián Suar compartió en Instagram una experiencia que vivió cuando un hombre con esquizofrenia le pidió una selfie en la puerta de Pol-Ka en el barrio porteño de la Chacarita. En el video, se ve al actor y productor sonriendo y tomándose distintas fotos junto al hombre que sostiene el teléfono. Al finalizar, se saludan, el fanático se retira y Suar mira a cámara mientras da un contundente mensaje. "¿Qué pensaste? ¿Que me iba a hacer algo? Que tenga un trastorno mental no lo hace peligroso. Sacarnos el prejuicio ayuda a su recuperación. Una persona con esquizofrenia me agarró a la salida de Pol-Ka", escribió junto al video en apoyo a la campaña que lanzó la asociación civil Proyecto Suma contra la estigmatización de quienes tienen padecimientos mentales. La campaña pretende advertir que personas que tienen padecimientos en su salud mental sufren más por el estigma y la exclusión social que por los síntomas de su enfermedad.