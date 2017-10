Horacio Cirio trató de "basura" a su hija Jésica y atacó a Insaurralde

11/10/2017 -

Es de público conocimiento la mala relación que existe entre Jésica Cirio y su padre. Y, en un nuevo capítulo de la tormentosa familia, Horacio disparó contra su hija como si fuera su peor enemigo. "No me interesa que haya vuelta atrás, yo quiero que me den lo mío. Ni mi nieta que va a nacer me interesa. ¿Sabés por qué? A ella le importa tres carajos mi hijo Tiziano, su hermano de sangre, no le importa lo que le pueda estar pasando", sentenció Cirio. Además el padre de la modelo fue contundente con su hija y quienes la rodean: "Si tengo enfrente a Jésica, Martín Insaurralde y Fernando Burlando les digo en la cara que son chorros, ladrones, corruptos y asesinos. Con todas las de la Ley. Que me cite la Justicia. Y lo de asesino lo digo por Insaurralde. Y Burlando es un obsecuente y genuflexo. Y a Jésica no le cobra nada, lo hace para decir ‘mirá cómo lo cago a tu papá’. Y a ella le diría que es una basura...con lo buen padre que fui. Fui un buen padre y nunca estuve ausente. Todo lo que pude dar, se lo di", disparó. Cirio destacó que se gana la vida como taxista.