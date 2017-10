Planifican "probation" y tareas comunitarias

11/10/2017 -

Dentro de sus fundamentos, César Barrojo adelantó que es intención acceder a la "probation", basado en el reconocimiento del delito y acordando una pena que conllevaría también el reintegro de parte del botín.

Ello será trasladado a la Fiscalía, la que dirá sí o no. Y después el teórico convenio puede, o no, ser homologado por un juez de Control y Garantías. Hasta entonces, no peligrará la libertad de Pons ni de Gutiérrez.

En caso que la defensa y la Fiscalía acuerden la "probation", a los dos jóvenes podría suspendérsele el desarrollo del proceso. Así, Pons y Gutiérrez tal vez deberán cumplir tareas comunitarias en algún organismo público por un tiempo determinado.

A la vez, la Justicia le fijaría reglas de conducta imposible de ser vulneradas.

Un detalle nada intrascedente, Tarjeta Naranja intentaría "reencontrarse" con el dinero sí o sí.