"Atrapa la manzana", el peligroso desafío viral

Hoy 17:22 -

Los retos virales se volvieron muy populares entre los usuarios de las redes sociales, donde usuarios desafían a sus seguidores a realizarlos.

Daniel Hartman mostró su gran habilidad de atrapar con su boca una manzana y desafió a sus seguidores a intentarlo. Su tuit superó los 140 mil retweets.

Rápidamente, los seguidores de Daniel han intentado imitar su "actuación", pero sin tener el mismo resultado, ya que terminaron con un diente roto.

Los retos virales se volvieron muy populares entre los usuarios de las redes sociales, donde usuarios desafían a sus seguidores a realizarlos.



Daniel Hartman mostró su gran habilidad de atrapar con su boca una manzana y desafió a sus seguidores a intentarlo. Su tuit superó los 140 mil retweets.



Rápidamente, los seguidores de Daniel han intentado imitar su "actuación", pero sin tener el mismo resultado, ya que terminaron con un diente roto.

yea this didn’t work near as good when i tried it... #ouch pic.twitter.com/mCRuaW9Kra