El Torneo Miguel Rodríguez tendrá un parate de dos semanas

11/10/2017 - La Liga de Fútbol Infantil (LIFI) ingresará en un parate de dos semanas. El primero, porque varios equipos viajarán a participar en un torneo interprovincial en Sunchales. Y el segundo, por las elecciones que habrá en la provincia el domingo 22 de octubre. En consecuencia, el torneo que lleva la denominación de “Miguel Rodríguez”, se reanudará el domingo 29 del corriente. El pasado domingo se jugó la vigésimo tercera fecha y los resultados fueron: Categoría 2004: Güemes 1, Estrella Roja 0; Tricolor 1, Luis Valoy 2; Galguitos 1, Golcito 0; Estrella del Sur 0, Jorge Donis 6; Sarmiento 0, Santiago Lawn Tennis Club 0. Categoría 2005: Güemes 7, Estrella Roja 0; Tricolor 2, Luis Valoy 1; Galguitos 0, Golcito 0; Estrella del Sur 0, Jorge Donis 5; Sarmiento 3, Santiago Lawn Tennis Club 0. Categoría 2006: Güemes 2, Estrella Roja 0; Tricolor 0, Luis Valoy 2; Galguitos 2, Golcito 0; Estrella del Sur 0, Jorge Donis 4; Sarmiento 4, Santiago Lawn Tennis Club 0. Categoría 2007: Güemes 2, Estrella Roja 0; Tricolor 1, Luis Valoy 6; Galguitos 4, Golcito 1; Estrella del Sur 0, Jorge Donis 2; Sarmiento 3, Santiago Lawn Tennis Club 3. Categoría 2008: Güemes 1, Estrella Roja 0; Tricolor 0, Luis Valoy 6; Galguitos 0, Golcito 1; Estrella del Sur 0, Jorge Donis 3; Sarmiento 1, Santiago Lawn Tennis Club 1. Quedó pendiente Niños Unidos vs. Comercio. Próxima fecha: Niños Unidos vs. Estrella Roja, Güemes vs. Lawn Tennis, Sarmiento vs. Valoy, Unión Santiago vs. Donis, Estrella del Sur vs. Golcito y Galguitos vs. Ferroviaritos. Libre: Comercio.