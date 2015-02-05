CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Octubre 2017

A LAS 21.30 EL SULTÁN

Hoy 21:45 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN JUEVES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.30 HACIA LO SALVAJE

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA (R)

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 HÉROES DE OCASIÓN

07.32 PALADIN. EL CAZADOR DE DRAGONES

09.32 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

11.50 LA LEYENDA DE HÉRCULES

13.41 LOS 13 GUERREROS

15.38 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

17.41 TODOPODEROSO

19.34 TRON. EL LEGADO

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO


TCM

06.46 ALF

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF

10.38 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

13.19 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

15.07 COYOTE UGLY

16.56 NO NOS DEJES COLGADAS

18.42 QUEDATE A MI LADO

21.00 LÍNEA MORTAL

23.07 LA MASACRE DE TEXAS


TNT

06.00 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE

07.22 RATATOUILLE

09.26 LOS INCREÍBLES

11.36 AVIONES

13.19 MONSTERS, INC.

15.01 MONSTERS UNIVERSITY

16.59 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

18.52 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

22.00 EL MAESTRO

23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.00 DOS COLGADOS MUY FUMADOS

01.55 LA COLON


SPACE

06.00 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN

07.38 PRUEBA DE VIDA

10.24 EL IMPLACABLE

12.25 VENGANZA EN LA PRISIÓN

14.06 COBRA

15.51 DURO DE MATAR, LA VENGANZA

18.21 CRUZANDO EL LÍMITE

20.15 ZOO

21.00 ZOO


CINECANAL

09.00 STAR FILES

09.10 ENEMIGO MÍO

11.05 AMOR SIN ESCALAS

13.05 500 DÍAS CON ELLA

14.55 MR. PIP

16.55 QUERIDO JOHN

18.55 CORAZÓN VALIENTE

22.00 REVENANT. EL RENACIDO


SONY

08.00 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 EL FACTOR X

14.00 AMERICAN HOUSEWIFE

15.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

17.00 BLACK-ISH

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151)

+ HOY, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN, DOLORES FONZI Y ÉRICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.

+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.

+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.

+ VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.

+ SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.

BAR CUBIC

(AVELLANEDA 25)

+ JUEVES 12, A LAS 22.30, CANCIONES A LA CARTA, CON TATIANA DÍAZ.

+ VIERNES 13, A LAS 23, NOCHE ROMÁNTICA CON AGUSTÍN ARGIBAY, QUIQUE VILLALBA (EN TECLADO) Y JUAN PAOLETTI (GUITARRA).

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/10-18/10 -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

12/10 - 22:20 (subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

12/10 - 19:15 (Cast) 22:15 (subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/10 - 13/10 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/10 - 13/10 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/10 - 21:35 (subt)

DESEARÁS AL HOM BRE DE TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

12/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

12/10 - 13/10 17:00 (Subt)

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (2D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/10 - 13/10 16:45 (Cast)

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/10 - 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)

MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

12/10 - 13/10 16:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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