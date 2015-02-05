CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de Octubre 2017
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:45 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN JUEVES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.30 HACIA LO SALVAJE
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SALTA (R)
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 HÉROES DE OCASIÓN
07.32 PALADIN. EL CAZADOR DE DRAGONES
09.32 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
11.50 LA LEYENDA DE HÉRCULES
13.41 LOS 13 GUERREROS
15.38 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
17.41 TODOPODEROSO
19.34 TRON. EL LEGADO
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
TCM
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF
10.38 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
13.19 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
15.07 COYOTE UGLY
16.56 NO NOS DEJES COLGADAS
18.42 QUEDATE A MI LADO
21.00 LÍNEA MORTAL
23.07 LA MASACRE DE TEXAS
TNT
06.00 JIM Y EL DURAZNO GIGANTE
07.22 RATATOUILLE
09.26 LOS INCREÍBLES
11.36 AVIONES
13.19 MONSTERS, INC.
15.01 MONSTERS UNIVERSITY
16.59 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
18.52 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
22.00 EL MAESTRO
23.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.00 DOS COLGADOS MUY FUMADOS
01.55 LA COLON
SPACE
06.00 HALO 4. FORWARD UNTO DAWN
07.38 PRUEBA DE VIDA
10.24 EL IMPLACABLE
12.25 VENGANZA EN LA PRISIÓN
14.06 COBRA
15.51 DURO DE MATAR, LA VENGANZA
18.21 CRUZANDO EL LÍMITE
20.15 ZOO
21.00 ZOO
CINECANAL
09.00 STAR FILES
09.10 ENEMIGO MÍO
11.05 AMOR SIN ESCALAS
13.05 500 DÍAS CON ELLA
14.55 MR. PIP
16.55 QUERIDO JOHN
18.55 CORAZÓN VALIENTE
22.00 REVENANT. EL RENACIDO
SONY
08.00 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 EL FACTOR X
14.00 AMERICAN HOUSEWIFE
15.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
17.00 BLACK-ISH
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151)
+ HOY, A LAS 22, “LA CORDILLERA”, CON RICARDO DARÍN, DOLORES FONZI Y ÉRICA RIVAS. ENTRADA 2D $30.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 12, A LAS 21, BALLET MEXCALTITAN.
+ VIERNES 13, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU, DE CHILE.
+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.
+ VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.
+ SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.
BAR CUBIC
(AVELLANEDA 25)
+ JUEVES 12, A LAS 22.30, CANCIONES A LA CARTA, CON TATIANA DÍAZ.
+ VIERNES 13, A LAS 23, NOCHE ROMÁNTICA CON AGUSTÍN ARGIBAY, QUIQUE VILLALBA (EN TECLADO) Y JUAN PAOLETTI (GUITARRA).
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+ VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/10-18/10 -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
12/10 - 22:20 (subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
12/10 - 19:15 (Cast) 22:15 (subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/10 - 13/10 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/10 - 13/10 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/10 - 21:35 (subt)
DESEARÁS AL HOM BRE DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
12/10 - 19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
12/10 - 13/10 17:00 (Subt)
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (2D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/10 - 13/10 16:45 (Cast)
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/10 - 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
MY LITTLE PONY LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
12/10 - 13/10 16:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65