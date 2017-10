Fotos La fundación Ceicor lanzó las "Cinco líneas programáticas Zamora 2017"

12/10/2017 -

De cara a las elecciones del 22 de octubre, la fundación Centro de Estudios, Investigación y Comunicación Oscar Romero (Ceicor), que preside el sacerdote Marcelo Trejo, lanzó "Las cinco líneas programáticas Zamora 2017", que surgen del discurso que dio el candidato a gobernador durante la presentación de la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico. La fundación que acompaña el proyecto provincial que encabeza el senador nacional, remarca que en estas líneas programáticas están encerrados el programa de gobierno, y "los puntos fundantes, donde el senador Zamora explicita su contrato social para con Santiago del Estero", remarcó Marcelo Trejo en diálogo con EL LIBERAL. Estas cinco líneas programáticas son: 1. "Un proyecto político en continuidad" "Lo que hemos hecho está a la vista. Todo el mundo lo puede ver y lo puede palpar. Lo que falta, está también a la vista. ¡Yo estoy seguro que lo podemos hacer", es el extracto que rescata Ceicor del discurso de Zamora, con respecto a esta concepto. 2. "¡Y sin endeudarnos!" Santiago avanza en desarrollo de infraestructuras y estabilidad laboral. Sin deuda nacional o internacional. Sin demagogias, con responsabilidad financiera. Garantizando futuro, sin poner en peligro la paz económica-social. 3. "Un proyecto amplio y participativo" Un proyecto amplio con bases puestas en los diálogos, consensos y en la paz social. El Frente Cívico por Santiago, garantía de verdadera acción política participativa y defensor de los intereses de la provincia. 4. "Militantes de la unidad" Seamos "militantes de la unidad". Un estilo de militancia que sirva para unir. Con humilde respeto y diálogo; sin generar grietas y construyendo juntos la provincia. La propuesta "un radical y un peronista nuevamente para trabajar juntos por la provincia de Santiago del Estero" (sic. discurso de Zamora). 5. "No hay desarrollo posible sin inclusión" El Frente Cívico por Santiago apuesta a la inclusión social. El amor político nos hace solidarios. "No hay desarrollo posible sin inclusión. No existe progreso con santiagueños afuera" (sic. Zamora). Este es quizás el desafío de los próximos cuatro años, sostiene la fundación Ceicor.