La fecha 14 se disputará entre sábado y domingo

12/10/2017

La 14ª fecha de la zona A de la Región Centro del Torneo Federal A, se disputará de manera desdoblada.

Programación. Sábado:

16,30, Defensores Esquiú vs. Central Argentino. Árbitro: Sebastián Barrionuevo.

17, En Villa Unión, Instituto Deportivo Santiago vs. Andino de La Rioja. Árbitro: Juan Toledo (Catamarca).

17, Vélez de San Ramón vs. Sarmiento. Árbitro: Guillermo Infante. Domingo: 16,30, Comercio vs. Atlético Policial. Árbitro: Esteban Banegas (Las Termas). 17, Güemes vs. Unión Santiago. Árbitro: Carlos Roldán.