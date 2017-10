"Es cuestión de los planteos rivales"

Fotos EXPECTATIVAS. Matías Zbrun (izq.) espera que Central Córdoba pueda volver a ganar de local el sábado.

12/10/2017 -

Central Córdoba es uno de los escoltas en la Zona 3 del Federal A con diez puntos. Seis de ellos los cosechó de visitante, condición en la que obtuvo hasta ahora el 100% de las unidades. Mientras que de local, sacó cuatro de nueve, producto de un triunfo, un empate y una derrota.

Teniendo en cuenta que el Ferro pretende hacer de su localía una fortaleza, la campaña que viene realizando suena a paradójica, pero tiene una explicación para Matías Zbrun.

"Quizás es por una cuestión de los planteos de los equipos rivales. No es excusa, pero comúnmente cuando vienen acá, se nos meten atrás y nos cuesta generar, sacando el partido con el Depro, en el que creamos muchas situaciones y no las pudimos convertir", analizó el delantero ferroviario en diálogo con Radio Panorama.

Luego agregó: "Con Sportivo fue una partido muy trabado, ellos nos plantaron las dos líneas de cuatro cerca del área y la realidad es que nos costó generar juego. De visitante, cuando los equipos nos salen a jugar de igual a igual, es cuando más ventaja sacamos".

El sábado, Central recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, el líder del grupo con once puntos. Y aunque el "Melli" opinó que es un equipo que "siempre intenta jugar", dudó si lo hará en el Terrera o preferirá resguardarse.

"Va a ser un partido complicado, por algo ellos están ahí arriba y por algo vienen siendo protagonistas los últimos años de este torneo. Tienen un muy buen equipo, generalmente mantienen una base de torneo a torneo y tienen una idea de juego muy clara. Nos ha tocado verlos en Copa Argentina, yo los he enfrentado muchas veces, es un equipo que siempre trata de jugar bien a la pelota. Creo que eso para nosotros también va a ser bueno porque nos van a salir a jugar de igual a igual pero hay que ver si en esta cancha vienen a tratar de plasmar su juego o tratan de cuidarse un poco. Lo que sí tenemos que estar concentrados y precavidos porque tienen jugadores de buen pie y si los dejamos jugar nos pueden lastimar", analizó el delantero.

En la goleada del fin de semana pasado ante Libertad, por 6 a 2, el entrenador Gustavo Coleoni cambió el esquema táctico y Zbrun fue titular junto con Wilson Palacios Hurtado. Y convirtieron dos goles cada uno.

"No me sorprendió. Está buscando variantes y pensó que lo mejor para este partido era jugar con dos nueve y la verdad que salió bien. Después veremos de acá en adelante que es lo que piensa él y que sistema táctico va a utilizar, pero uno siempre trata de estar bien esperando la chance. Por suerte se me dio este partido de poder jugar y de poder convertir", concluyó.