Las "perlitas" que dejó sobre Mirta Legrand, Tenembaum y Susana

12/10/2017 -

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo cuestionó al actual gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, sino también a personajes del espectáculo y del periodismo como Mirtha Legrand y Ernesto Ténembaum.

A Mirta: "Mala persona"

Cristina, abrió la polémica al criticar a Mirtha Legrand y tildarla de "mala persona". En medio de la nota que realizó, la candidata a senadora por Unidad Ciudadana dejó en claro que, en el raid mediático que está haciendo para promover su campaña, ‘no iría’ a la mesa de los almuerzos que tiene la "Chiqui" en El Trece.

Advirtió que Legrand, cuando falleció Néstor Kirchner en 2010, "puso en duda" que el cuerpo del ex mandatario estuviera dentro del cajón durante su velatorio. "Esto habla, más que de la persona intelectualmente, de la condición humana", advirtió CFK.

Más tarde, al ser consultada por un programa de televisión de América 2, Mirta Legrand le respondió al conductor Carlos Monti en alusión a los dichos de Cristina que: "Ella siempre siempre es la buenita...’.

A Tenembaum: "Está con cara de orto..."

La ex presidenta también cuestionó al periodista Ernesto Tenembaum. Fue cuando Elizabet Vernaci, quien la entrevistó, le pidió una foto con ella pero al posar se dio cuenta que de fondo estaba una fotografía del periodista. Entonces, la ex mandataria le dijo: "Con él de fondo, no", ante lo cual agregó: "Tiene mala onda, está con cara de orto todo el día".

El episodio se viralizó en las redes sociales y llegó al mismo Tenembaum, quien le respondió. "No es un episodio que yo haya buscado ni generado. Ni tampoco es demasiado trascendente, la verdad. Una anécdota menor", sostuvo al responder un comentario de un usuario de Twitter.

La entrevista fallida

Cristina Kirchner se refirió también a la fallida entrevista con Susana Giménez. "Lo que sucedió fue lo que se escuchó en los audios", aclaró. Según su testimonio, la entrevista estaba pactada para antes de las Paso, realizadas el 13 de agosto. "Pero quedó en el aire porque no me interesaba aparecer de esa manera. Además, creo que el gobierno exigió que también fueran las señoras Vidal y Carrió", detalló Cristina Kirchner.