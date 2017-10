Macri celebró la victoria argentina y elogió a Messi

12/10/2017 -

El presidente Mauricio Macri celebró la victoria del seleccionado argentino de fútbol y dijo que "ahora somos todos parte de esta ilusión", al tiempo que pidió ‘apoyar al equipo’ y "no ser tan exitistas. Cómo gritamos los goles de (Lionel) Messi. Vamos Messi querido y la selección. Mi Dios... estuve días y días con la cabeza que me decía: no puede ser que no vayamos al Mundial"’, dijo Macrien la ciudad entrerriana de La Paz, junto a los candidatos de Cambiemos en esa provincia. En ese marco, el Presidente afirmó que "ahora somos todos parte de esta ilusión de ir a un nuevo mundial", y pidió: "No empecemos de vuelta a volver locos a los jugadores de que si no ganamos no servimos para nada", destacó.