"Burgess es muy sensible y bastante cautelosa"

12/10/2017 -

"Law & Order: Criminal Intent" marcó el debut en televisión, en 2009, de la actriz norteamericana Marina Squerciati. Actualmente, es figura central de la exitosa serie "Chicago PD", que emite Universal Channel. El papel de la oficial Kim Burgess le ha posibilitado desarrollar al máximo su talento, que ya había insinuado en sus albores con "Law & Order: Criminal Intent" y luego en "The Good Wife", "Law & Order: Special Victims Unit", "Gossip Girl", "The Americans" y, desde 2014, en "Chicago PD".

Marina, en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló de la quinta temporada de "Chicago PD", que llegará el próximo martes 24, a las 21.

Dijiste la temporada pasada que esperabas ver una versión más oscura de tu personaje en la quinta temporada. ¿Estás viendo eso hasta ahora?

Creo que más oscuro no es la expresión más acertada, ya que eso implica tomar una actitud similar a la de Voight (Jason Beghe). Kim Burgess es bastante menos confiada y bastante más cautelosa. Ha tenido y enfrentado momentos de oscuridad, donde ha sufrido y tenido que enfrentar varias situaciones adversas. De todo ello ha aprendido y se formó como una buena policía luego de todas esas vivencias. Burgess es muy sensible pero tratará de sacar su lado más rudo.

¿Hay algo que no haya sucedido en la vida de tu personaje que te gustaría ver?

Me encanta el ritmo que lleva el personaje que me toca interpretar. Creo que para Burgess representa un desafío ocupar una posición en el sector de inteligencia del departamento de policía y hasta a veces la asusta. Es un trabajo diferente, literalmente, y a lo largo del show se ve el cambio. Es como aprender en un hogar diferente o una escuela diferente con nuevos amigos. De igual forma, no quiero perder lo que tengo con la sargento Trudy Platt. Sería importante que sucediera algo.

¿Dónde le gustaría verla ir?

Me encanta donde estoy, y me encanta usar el uniforme todos los días. Es como un uniforme escolar. No tienes que preocuparte por lo que vas a usar. Estoy muy cómoda.

Marina contó: "Hablo español con fluidez, y me gustaría usarlo en el programa. Creo que en este punto, estoy oficialmente acosando a los guionistas si lo menciono de nuevo. Lo digo tanto porque quiero que suceda. ¡Pienso que sería realmente fresco! ¡No ha sucedido, pero la esperanza es eterna!" .