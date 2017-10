La "China" le tiró otra vez "palitos" a Pampita

-

Consultada sobre el motivo por el cual decidió pasar por el altar con Benjamín Vicuña, teniendo en cuenta sus públicas manifestaciones contra el matrimonio, la "China" Suárez dio una explicación romántica y aprovechó para pegarle por elevación a la madre de los hijos de su actual pareja, Carolina "Pampita" Ardohain.

"Antes me parecía un quilombo: los papeles, las divisiones cuando te separás. Pero cuando lo encontré a Benja, los dos decíamos: ‘Con vos sí podría casarme’. Me encanta la familia tradicional, aunque en la vida uno no hace siempre lo que quiere, sino lo que puede. Mientras mi hija esté feliz, yo también lo soy. Un día me di cuenta de que me gustaría pasar toda la vida con él", explicó.

Dentro de toda su explicación se resalta una frase que bien podría volver a encender la mecha de "Pampita", quien estuvo diez años al lado del chileno, pero nunca llegó al altar. "Con vos sí podría casarme", aseguró la "China" que le dijo Vicuña, dando a entender que no había tenido ninguna intención de hacerlo con su ex.

Pampita y Vicuña se habían separado meses después de celebrar su décimo aniversario.

"China" picante

Las frases polémicas de Eugenia "China" Suárez continuaron a lo largo del reportaje.

"Una vez, una amiga me dijo: ‘Tenés que encontrar un hombre que ame con locura a su mamá, porque eso se va a reflejar en cómo te trate a vos el día de mañana". Es el caso de Benjamín, que le da a su madre un lugar increíble, la admira, la quiere, la cuida. Y así es conmigo. Él es todo lo que necesito: estoy convencida de que podemos pasar juntos el resto de nuestras vidas", dijo.

Y agregó: "Creo que nuestra historia es demasiado romántica, por todo lo que nos tocó atravesar. Aunque parezca raro, eso nos hizo más fuertes. Hoy ya no es tema. Pero imaginate el amor que nos tenemos... Hubiera sido más fácil para los dos tomar otro camino".

Tampoco perdió la oportunidad para volver a aclarar: "Yo sabía que Benjamín se encontraba separado y él también estaba seguro de eso. Después, a la prensa se le vendió otra versión. Pero la verdad es esa. Siempre tuvimos todo claro".

"Me importa que el día de mañana mi hija me diga que fui una buena madre. Después, el resto... si piensan que soy buena o mala actriz, no me preocupa. Sería mucho más elegante si dijera ‘mi vida es el cine’, pero tengo el foco puesto en ser la mejor madre que pueda", remarcó.

Sobre la relación entre su hija el actor chileno, la "China" contó: "Rufi prácticamente me lo pedía (convivir con el chileno), porque pegaron onda de entrada. Y Benja es más comprador que nadie. Pero ella tiene clarísimo quién es su mamá y quién su papá, y quiénes sus respectivos novios. Pensá que pasó mucho tiempo desde que me separé y no tiene la imagen de la familia típica: siempre vivió sola conmigo o con el padre. Hay que quitarle dramatismo a todo".

"Uno hace un contrato, donde a mi hija la educo yo y Benja a los suyos. Los chicos están felices. Es uno el que le pone prejuicio o carga a la hora de contar las cosas. Siempre trato de desdramatizar, y Rufi lo capta de esa manera", resumió.