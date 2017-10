Lo juzgarán por violar y embarazar a su hija

Fotos JUEZ. Fernando Viaña cerró el proceso a pedido de Alfonzo.

12/10/2017 -

El juez de Control y Garantías, Fernando Viaña, envió a juicio a un vecino de Sarmiento, acusado de violar a su hija y embarazarla.

El proceso es contra de G.S.M., a quien su ex esposa lo denunció en febrero, al advertir un embarazo de 5 meses en su hija de 14 años.

Ante el fiscal Ramón Alfonzo, la adolescente reveló que su padre empezó a violarla desde los 13 años.

Prohibido

"No me dejaba salir; no quería que tuviera amigos y él me dijo que debíamos tener sexo", indicó la menor.

Así, la vejó aprovechando que el resto de los hermanos de la jovencita se ausentaban para trabajar.

En abril pasado, la menor dio a luz, pero su hijo nació muerto, con el agravante de que no se realizó el control debido y la posible prueba de ADN se inutilizó.

Igualmente, la Fiscalía instruyó el proceso y ahora el individuo ha sido enviado a juicio, cuya fecha se materializará ahora.