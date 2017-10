La carne argentina, elegida como la mejor del mundo

Fotos ENCUESTA. Se hizo entre consumidores de todo el mundo.

Los consumidores europeos consideran a la carne argentina como la mejor del mundo, revela un estudio de mercado encarado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) en el marco de la feria de alimentación Anuga, en Colonia, Alemania.

Los resultados preliminares de la encuesta fueron dados a conocer por el Instituto luego de recabar la opinión de consumidores de Alemania, Reino Unido e Italia.

"Si bien todavía el estudio cualicuantitativo está en curso y se esperan resultados finales, la buena noticia es que la apabullante mayoría de los consultados considera la carne argentina como la mejor del mundo", indicó el Instituto."Esto nos va a permitir afinar la puntería en la comunicación y la promoción que vamos a comenzar próximamente, pero desde ya es muy bueno saber que partimos de un imaginario muy positivo para nuestro producto", dijo Mario Ravettino, vicepresidente del Ipcva.

"Nos vamos muy contentos de la feria de alimentación Anuga, porque tuvimos una gran presencia y los exportadores hicieron buenos negocios", aseguró por su parte Ulises Forte, presidente del Ipcva. Por ejemplo, los cortes Hilton rondaron los U$S 14.500 la tonelada. Los chinos, pagaron precios cercanos a los U$S 4.900 para el garrón y brazuelo y U$S 5.350 para la rueda (congelados y sin hueso). Los negocios con Israel, con un valor de U$S 6.530 para los cuarto delantero enfriados y sin huesol