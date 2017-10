Balean a un estudiante y roban $400 mil para un viaje de egresados

Hoy 09:37 -

Un adolescente fue baleado en una pierna, luego de que dos delincuentes ingresaran violentamente en una reunión donde familias de un colegio privado de Sarandí pagaban el anticipo del viaje de egresados a Bariloche de sus hijos. La sospecha de la policía es que los sujetos actuaron con el "dato" sobre el encuentro.

Tras el disparo que recibió el chico, los delincuentes fugaron con 400.000 pesos, celulares, billeteras, llaves de autos y otras pertenencias.

"Fue realmente aterrador, porque nos tiraron al piso. Estaban muy sacados, gritando y amenazando con las armas. Algunos de nosotros fuimos con los chicos. En un momento, se escuchó un disparo. Tal vez fue para intimidar, pero un compañero de mi hijo estaba herido, empezó a gritar. Tenía un balazo en la pierna", contó uno de los padres damnificados, que pidió reserva de identidad.

El hecho ocurrió en el Club Hípico y de Pato Barracas al Sur, en las inmedicaciones del estadio de Independiente, donde las familias de los chicos del colegio San Patricio, uno de los más prestigiosos de la zona, se reunieron para charlar sobre el viaje de egresados de sus hijos a Bariloche, pero también para abonar lo que se denomina 'Cuota Cero' en efectivo, de un monto de 4.000 pesos, aunque en algunos casos llevaron 2.000, porque se podía abonar en dos cuotas.

Los delincuentes entraron exhibiendo armas de fuego con las que amenazaron a las familias que se encontraban en el lugar, pero también a los empleados de la empresa de transporte con la que habían acordado realizar el viaje.

Roberto González, director de la escuela a la que concurren los chicos cuyas familias fueron asaltadas, aclaró al magazine "Buen Miércoles" de Telefé, que el robo no se produjo en las instalaciones de la educación educativa, sobre la avenida Mitre, ya que "se trata de una negociación privada entre la empresa de viajes estudiantiles, que es muy conocida, y las familias de los alumnos, aunque nos estamos solidarizando con las familias damnificadas, sobre todo con la madre y el padre del joven que resultó herido de un balazo".

Lo que contó el directivo es que la jornada de reunión y pago del adelanto se hizo el lunes, en el mencionado predio.

"Iban llevando el anticipo, tras lo cual se comienza a pagar la serie de cuotas. Se empieza a abonar con antelación. Desde hace varios años, la escuela no tiene nada que ver con los viajes. Por esa razón, la reunión no se llevó a cabo en nuestra institución, y no participamos de ninguna manera. Fue un encuentro entre las familias y la empresa. Lo que hicieron los padres fue llevar el monto de lo que se llama cuota cero, que es de 4.000 pesos, aunque se podía pagar en dos cuotas de 2.000", dijo el directivo.

"Por suerte, la enorme mayoría de familias y alumnos ya habían pagado, entonces no se encontraban en el lugar cuando irrumpieron los delincuentes. Sólo quedaba un grupito de padres con algunos chicos. Eran dos los sujetos, armados. Obligaron a la gente a tirarse al piso. Se llevaron el dinero recaudado hasta el momento, además de celulares, billeteras y llaves de autos", sostuvo González.

De acuerdo al relato del director de la escuela, "en un momento un delincuente realizó un disparo, y lamentamos que en ese contexto fue herido un alumno en una pierna, aunque afortunadamente está fuera de peligro, ya curado".