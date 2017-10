El canguro "Hulk" es furor en Internet

Hoy 15:07 -

Un canguro se convirtió en furor luego de que se diera a conocer su imagen con enormes 'bíceps marcados'.

Jackson Vincent, un australiano que paseaba con su perra Dharma cerca del arroyo Boodjidup en Margaret River, al oeste de Australia, se topó con un enorme espécimen del marsupial.

"Desde chico voy a ese arroyo, y siempre ha habido canguros en la propiedad", contó Vincent, de 27 años sobre el lugar que pertenece a su abuela. "Estaba paseando a mi perro y vimos ese enorme bicho como una torre, para en el agua. Nunca he visto un canguro parado en el agua así, al principio podíamos ver su cabeza", agrega el joven.

"Cuando me moví para tomar una foto se acercó. Fue cuando me di cuenta de que venía hacia mí y era realmente grande, uno de los más grandes que he visto en mi vida. Me muevo con bastante confianza entre los animales, pero en el momento en que empezó a salir del agua, me sobresalte y decidí dar unos pasos atrás", relató Jackson al sitio News.com.au.

El posteo del joven en su cuenta de Facebook con las imágenes del físico muscular del canguro se volvió viral al instante, y tiene miles de me gusta y compartidos.

